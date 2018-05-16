МИА "Россия сегодня" запустило в соцсетях акцию в поддержку Вышинского

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Агентство МИА "Россия сегодня" запускает в социальных сетях хэштеги #ЖурналистикаНеПредательство и #TruthNotTreason в поддержку задержанного 15 мая руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого Киев заподозрил в госизмене.

Журналиста задержали вчера утром на улице рядом с его домом. При этом долгое время было неизвестно, кто и куда его увез. Примерно тогда же начались многочасовые обыски в офисе РИА Новости Украина и в квартирах корреспондента МИА "Россия сегодня" Людмилы Лысенко и главы представительства агентства на Украине Андрея Бородина.

Сейчас, по информации адвоката Вышинского, его подзащитного этапировали из Киева в Херсон, где расположен офис украинской прокуратуры "автономной республики Крым".

Жена Вышинского рассказала, что у ее мужа "достаточно серьезные проблемы" со здоровьем и он не может обходиться без лекарств. При этом она находится в полном неведении относительно его судьбы.

Служба Безопасности Украины подозревает журналиста в государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В СБУ утверждают, что Вышинский занимался "подрывной деятельностью в Крыму" и поддерживал ДНР и ЛНР.

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. По его словам, слежка за журналистом велась на протяжении последнего года. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян считает случившееся местью Киева за Крымский мост.

В МИД России назвали действия украинских властей произволом. Посольство России в Киеве отправило ноту с требованием прекратить насилие над сотрудниками СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ждут жесткой реакции международных организаций на произошедшее.