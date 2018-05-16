Власти напомнили мотоциклистам о необходимости соблюдать скоростной режим

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) напомнил мотоциклистам о необходимости соблюдать скоростной режим в связи со стартом очередного мотосезона, сообщает пресс-служба учреждения.

"Внимание – мотоциклист! Совсем недавно в столице стартовал очередной мотосезон. Для комфортных и безопасных поездок на мотоцикле необходимо строгое соблюдение правил дорожного движения. Нередко мотоциклисты нарушают правила: превышают скоростной режим, совершают резкие маневры, ездят без необходимой экипировки. Из-за этого возникают аварии с мотоциклистами", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, перед поездкой на мотоцикле необходимо проверить его техническое состояние. Управлять данным видом транспорта следует в мотошлеме, который должен быть не только у водителя, но и у пассажира.

"При движении на транспортных средствах данного типа следует оценивать дорожную ситуацию для обеспечения безопасности, не превышать установленную скорость и избегать рискованных и резких маневров", — добавляется в сообщении.