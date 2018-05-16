Захарова ответила на заявления Украины о Крымском мосте

КРЫМСКИЙ МОСТ, 16 мая — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала заявления украинской стороны по поводу открытия Крымского моста актом отчаяния. По ее мнению, они делаются от "полной безнадеги".

Захарова отметила, что всегда есть возможность наладить связи, вновь выстроить отношения между Россией и Украиной.

"Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно", — подчеркнула она и добавила, что не стоит обращать на это внимания.

По ее мнению, украинская пропаганда будет рассказывать, что все подстроено, что "все не по-настоящему, что людей согнали".

"Но до этого эти же самые люди рассказывали, что моста не будет, что он психологически невозможен, что это абсурд, что это чуть ли не компьютерная графика, что все подложные фотографии, выискивали какие-то несостыковки в видеокадрах, пытались уличить, что это продукт российской пропаганды. Сейчас уже очевидно, что мост есть", — заключила Захарова.

Крымский мост Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по нему запустили на полгода раньше первоначально установленного срока. Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовых машин откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года. По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.

Утром в среду она в числе первых проехала по Крымскому мосту в Керчь со стороны Тамани. Представитель МИД рассказала, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине. В Крыму Захарова проведет выездной брифинг.

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