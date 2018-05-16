Захарова ответила на заявления Украины о Крымском мосте

07:3016.05.2018
(обновлено: 09:57 16.05.2018)
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КРЫМСКИЙ МОСТ, 16 мая — РИА Новости. Представитель МИД Мария Захарова назвала заявления украинской стороны по поводу открытия Крымского моста актом отчаяния. По ее мнению, они делаются от "полной безнадеги".
Захарова отметила, что всегда есть возможность наладить связи, вновь выстроить отношения между Россией и Украиной.
"Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно", — подчеркнула она и добавила, что не стоит обращать на это внимания.
По ее мнению, украинская пропаганда будет рассказывать, что все подстроено, что "все не по-настоящему, что людей согнали".
"Но до этого эти же самые люди рассказывали, что моста не будет, что он психологически невозможен, что это абсурд, что это чуть ли не компьютерная графика, что все подложные фотографии, выискивали какие-то несостыковки в видеокадрах, пытались уличить, что это продукт российской пропаганды. Сейчас уже очевидно, что мост есть", — заключила Захарова.
Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
В Керчи 13 мая было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Аршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту.
Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.
В год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.
Автомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь — 90 км/ч.
Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.
Утром в среду она в числе первых проехала по Крымскому мосту в Керчь со стороны Тамани. Представитель МИД рассказала, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине. В Крыму Захарова проведет выездной брифинг.
Крымский мост
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по нему запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.
Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовых машин откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.
По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.
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