Роспотребнадзор проконсультирует по качеству питания в детских учреждениях

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, сообщается на сайте ведомства.

"В каждом субъекте Российской Федерации с 18 по 25 мая специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан по вопросам общественного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках обращения на горячую линию родители могут внести свои предложения и пожелания по качеству детского питания, которые будут учтены к новому учебному году.

В Роспотребнадзоре заявили, что вопрос безопасности и качества питания детей в образовательных организациях находится на строжайшем контроле. В течение всего учебного года службой проводится ежемесячный мониторинг за организацией детского питания, а также поступающей продукции. Результаты регулярно направляются в органы образования, правоохранительные органы.

"За нарушения санитарного законодательства при организации питания детей в детских организованных коллективах специалистами Роспотребнадзора за 2017-2018 учебный год было наложено штрафов на общую сумму свыше 43 миллиона рублей, более половины которых пришлось на дошкольные организации, 40% — общеобразовательные организации, и чуть более 4% — организации среднего профессионального образования", — рассказали в ведомстве.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на региональных сайтах Роспотребнадзора.