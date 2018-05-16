Началось движение по автомобильной части Крымского моста

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Автомобили начали движение по Крымскому мосту по обоим направлениям.

Со стороны Тамани рано утром выдвинулась колонна автомобилей местных жителей и мотоциклистов. Среди первых участников движения — местные жители, строители моста, ветераны и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Со стороны Крыма жители полуострова также открыли движение. На автоподходе к мосту в Керчи к началу движения собралось несколько сотен автомобилей. Колонну мотоциклистов возглавляет байкер Александр Залдостанов (Хирург).

Машины и мотоциклы украшены флагами России, люди снимают происходящее на камеры, делают селфи, некоторые высовываются из люков на крыше машин. Водители начали сигналить сразу с началом движения.

Вскоре автоколонны, выехавшие из Крыма и Кубани, встретились в его кульминационной части — на автодорожной арке.

Торжественная церемония открытия моста состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по нему запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

В настоящее время въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовых машин откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019 года.

По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.