"Просто смотрел гаджеты". За что инвалида избили в ТЦ в Екатеринбурге

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Екатеринбурге 19-летнего Романа с диагнозом ДЦП вытолкали из торгового центра. По словам матери, это сделал охранник, мотивировав свой поступок тем, что парень мог сломать товары и помешать другим посетителям. У Романа зафиксировали травмы. Полиция начала проверку. Это не первый случай агрессивного поведения по отношению к инвалидам. РИА Новости разбиралось, что стоит за этой проблемой.

"Еще раз придешь — больше не встанешь"

Роман Лаврентьев страдает церебральным параличом с детства. Ему девятнадцать, он работает в социальном центре "Особенные люди", а в свободное время ходит в ТЦ и рассматривает там новые гаджеты. Роман — завсегдатай таких магазинов, он любит поговорить с продавцами, покрутить в руках телефоны, которые лежат на витринах в свободном доступе для ознакомления с моделью. На днях во время очередного такого визита неизвестный напал на Романа с кулаками и выкинул парня из магазина электроники.

© Фото : предоставлено Еленой Лаврентьевой Справка из травмпункта Романа Лаврентьева © Фото : предоставлено Еленой Лаврентьевой Справка из травмпункта Романа Лаврентьева

Мать, Елена, рассказала корреспонденту РИА Новости, что сын пришел домой с синяками на груди и ключице. Кроме того, у него было растяжение связки — нападавший пытался тащить Рому, в итоге он подвернул ногу.

"Рома сказал, что этот человек там работал, он не был случайным прохожим. Когда сын появился, по рации охранники сообщили в эфир: "Рома пришел". Они его давно знали. На выходе из магазина на него набросился парень в джинсах и черной футболке, похожий на охранника. По словам Ромы, он его вытолкал с криками: "Ты зачем сюда ходишь? Что тебе надо? Еще раз придешь, да еще и в мою смену, я тебя побью так, что ты не встанешь", — говорит Елена.

Скриншот видеозаписи камеры наблюдения в торговом центре в Екатеринбурге Скриншот видеозаписи камеры наблюдения в торговом центре в Екатеринбурге

Мать сразу же пошла в магазин электроники, чтобы выяснить, кто этот человек. Разговор, уточняет она, никакого результата не дал. Тогда они сняли побои в травмпункте и обратились в полицию.

В УМВД по Екатеринбургу РИА Новости подтвердили, что приняли заявление об инциденте в торговом центре на улице Малышева, а молодого человека с ДЦП направили на судебно-медицинскую экспертизу. Нападавшего сейчас ищут.

"У него есть все — и планшет, и телефон, и приставки. Он любознательный и ходит не для того, чтобы играть, а просто ради общения. Охранники его знают и раньше никогда не прогоняли. Рома не наносил никакого ущерба телефонам, ничего не ломал", — объясняет ситуацию Елена.

Она добавляет, что руководство магазина техники и ТЦ вышло на нее только после того, как конфликт получил огласку в местных СМИ. Нашлись свидетели, которые в момент драки находились рядом и вроде бы видели бедж на футболке у неизвестного. Очевидец, утверждает мать Ромы, уже готов давать показания.

По ее словам, руководство магазина техники в итоге согласилось показать видео, но только с одной камеры, на кадрах сложно разобрать, кто нападает — штатный охранник, вышибала или просто агрессивный прохожий (ролик имеется в распоряжении редакции). Однако отчетливо видно, как молодой человек набрасывается на Рому, а охранники, дежурившие рядом, не вмешиваются в происходящее.

© Фото : предоставлено Еленой Лаврентьевой Роман Лаврентьев © Фото : предоставлено Еленой Лаврентьевой Роман Лаврентьев

Пресс-секретарь ТЦ Оксана Вечканова заявила местным СМИ, что нападавший не является сотрудником магазина. А вот почему охрана не вступилась за Романа — вопрос, в котором руководство торгового центра планирует разобраться отдельно.

"Насколько мне известно, полиция выемку записей из торгового центра не делала, на мои просьбы я тоже получаю отказ. Директор ТЦ извинился передо мной и предлагал какие-то подарки, помощь, а мне этого ничего не надо. Я просто хочу не переживать за безопасность своего сына. Если на него в магазине могут напасть, что же тогда делать?" — задается вопросом Елена.

Эйблизм в действии

Случаи, когда людей с ограниченными возможностями не пускают в общественные заведения или пытаются выгнать, уже попадали в поле зрения СМИ. Так, в 2015 году в Нижнем Новгороде страдающая аутизмом Оксана Водянова была в кафе вместе с няней, и спустя какое-то время руководство попросило гостей покинуть заведение из-за особенностей развития Оксаны. После выяснения отношений на повышенных тонах между хозяином и охранниками кафе, с одной стороны, и матерью больной девушки — с другой пришлось вызывать полицию.

Дело получило серьезную огласку в том числе благодаря тому, что родная сестра Оксаны — топ-модель Наталья Водянова. Она опубликовала пост об инциденте в социальных сетях. В историю сразу же включились полиция и Следственный комитет. А депутат Госдумы от Ленинградской области Владимир Петров тогда выступил с инициативой ужесточить законодательство и ввести административную ответственность за эйблизм (дискриминация и унижение человека с ограниченными возможностями).

Парламентарий предложил штрафовать виновников на сумму до 500 тысяч рублей. Инициативу не поддержали. Дело в том, что в Уголовном кодексе уже есть отдельная статья об унижении чести и достоинства человека, которая, в частности, касается и прав инвалидов.

Комплексная проблема

В то же время председатель правления общества "САМИ" Никита Готовцев в беседе с РИА Новости говорит, что пренебрежительное отношение к инвалидам со стороны общества не устоявшаяся практика, а скорее исключение из правил. Более того, отмечает Готовцев, в каждом подобном случае нужно разбираться отдельно.

"Например, в истории с Водяновой нельзя быть настолько категоричным. Во-первых, инцидент произошел не сразу, а длился несколько часов. Во-вторых, насколько мне известно, Оксана хотела попасть в помещение, закрытое от посетителей в принципе. И администрация заведения до последнего старалась сдерживать ситуацию в рамках, пока девушка не начала биться головой о стену", — высказывает мнение Готовцев.

Однако, оговаривается он, ничто не оправдывает нетерпимое отношение и насилие в адрес инвалида, тем более в общественном месте. "Все зависит от темперамента, эмоционального состояния человека. Один промолчит, другой начнет кричать, третий пойдет искать управу. Далеко не всегда на эмоциях принимают верные решения. Но если инвалида не пускают в магазин, ресторан или кафе, необходимо обращаться в полицию", — уточняет собеседник.

Толерантная столица

Общество, в котором работает Готовцев, занимается социальной адаптацией инвалидов в разных регионах России, а также помогает им найти работу.

Эксперт обращает внимание на то, что отношение к людям с ограниченными возможностями в Москве сильно отличается от ситуации в регионах. Жители столицы, уверен он, благодаря разъяснительной работе знают, как вести себя с инвалидами.

"На своем примере могу сказать, что помощи иногда бывает даже слишком много, она становится навязчивой. И здесь нужно быть аккуратным уже инвалиду, чтобы не обидеть помощника. А то так любой порыв в человеке можно уничтожить, в итоге он не будет помогать вообще", — рассказывает Готовцев.

В регионах, считает он, нетерпимое отношение к инвалидам встречается чаще не из-за того, что люди там злее, а потому что они просто не знают, как себя вести.

"Не так давно в одном городе в Кировской области мы вызвали такси. Водители трех машин, увидев, что наша знакомая на коляске, молча разворачивались и уезжали. Или если группе инвалидов прийти в кафе, думаю, сотрудники растеряются: никто толком не знает, что делать", — приводит пример он.

Кроме того, в регионах у инвалидов мало сообществ, где можно было бы поделиться своими переживаниями, указывает Готовцев. Чаще всего они создаются только для галочки и работают не так, как хотелось бы, уточняет он.

"Люди, которые на уровне власти занимаются проблемами инвалидов, не всегда достаточно подкованы. У нас как: раз ты инвалид, значит, будешь заниматься проблемами инвалидов. А ему, вполне вероятно, не хватает компетенции. Доступность среды — сложный вопрос, и заниматься им должен прежде всего человек подкованный", — резюмирует Готовцев.