МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Игорь Кармазин. Два года назад россиянам начали бесплатно раздавать землю на Дальнем Востоке. Пока участки в пользование берут в основном сами жители региона. Одни занимаются сельским хозяйством, другие принимают туристов. Дальневосточники рассказали РИА Новости о своем опыте освоения пустующей земли.

Сергей Суровцев, Хабаровский край

Мне 42 года, я подполковник в запасе. Еще на службе задумывался, чем займусь на гражданке. Всегда хотел иметь дело, связанное с природой. На мой взгляд, пчеловодство — один из самых гармоничных видов сельскохозяйственной деятельности. Это и полезный продукт, и приятный труд на свежем воздухе. Решиться на кардинальные изменения в жизни было не так-то просто, но и застаиваться не хотелось.

Я нашел наставника, который меня обучал обращению с пчелами. Попутно собирал дикоросы, делал иван-чай. Мы восстановили рецепт, разобрали технологию, чтобы она позволяла получать прибыль. Пока у меня эти два направления основные. Для себя еще изготавливаю различные напитки на основе кваса, есть слабоалкогольные варианты.

Землю по программе "Дальневосточный гектар" я получил в октябре 2016-го, осваиваю ее с февраля 2017 года. Участок взял на жену и двух дочек. У меня еще двое сыновей. На них, думаю, оформим землю в тайге, чтобы заниматься и кочевым пчеловодством. Первым делом я провел электричество, установил два больших контейнера, оборудовал сушку, хранилище, заказал ульи. Сейчас у меня пять помещений.

Становление хозяйства в самом разгаре. Две недели назад привезли домик для лечения на пчелах. Воздух из ульев попадает в него через вентиляционные отверстия. Прополисовый микроклимат позволяет человеку успокоиться, расслабиться, улучшает сон, аппетит. В ближайшее время мне должны подвезти еще один контейнер, где пчелы будут зимовать.

В начале прошлого года у меня было девять пчелосемей. После этой зимы их 36. Развитие пасеки зависит в первую очередь от суши — рамок с сотами. Оборудование закуплено на сто пчелосемей, на этот уровень думаю выйти к осени.

Товар у меня весь сертифицирован. Я со своей продукцией, медом участвую в ярмарках в Хабаровске, пытаюсь организовать поставки в другие регионы. Мне помогал краевой комитет потребительского рынка. Мы торговали в рамках дней Дальнего Востока на Тверской площади в Москве. Все было ярко, красиво. Агентство по развитию человеческого капитала провело также мероприятие в "Москва-Сити", там я рассказывал о своем опыте освоения земли.

Саму программу "Дальневосточный гектар" считаю удобной. Я слышал, что некоторые чиновники по формальным предлогам отказываются выдавать определенные участки. Но я сам с таким не сталкивался. Наоборот, у нас в Хабаровском крае работники ведомств идут навстречу, выслушивают и реагируют на пожелания людей. Таким образом, потихоньку возрождается чувство хозяина. К сожалению, в советские годы этот институт мы утратили. Я уверен, что в жизни лучше иметь свое дело, чем трудиться на кого-то. На дядю стоит работать только для приобретения опыта.

Роман Филатов, Якутия

Мне 32 года, живу в селе Амга. У меня двое детей, я работал специалистом по энергосбережению. Вырос в сельской местности, поэтому жить в многоквартирном доме мне никогда не нравилось. Мы с супругой давно мечтали об участке в ныне заброшенном селе Булун нашего Амгинского района. Однако знакомые пугали нас бюрократическими проволочками, никаких действий мы не предпринимали.

В 2016 году начал действовать закон о "дальневосточном гектаре", и мы решили попробовать свои силы. Землю можно было взять только в пределах того региона, в котором человек проживал, но нам это и требовалось. В первый раз на заявление пришел отказ — выбранный участок уже кто-то взял. Повторная подача документов была успешной — мы получили в безвозмездное пользование два гектара. Процедура оформления земли оказалась понятной и довольно простой. Все действия отслеживаются на сайте надальнийвосток.рф. При оформлении договора не надо бегать по разным инстанциям — страшилки о зловредных чиновниках не оправдались.

Планы у нас большие: хотим построить несколько арочных теплиц, выращивать овощи. В первую очередь свежей зеленью будем питаться сами, кормить детей, а излишки реализуем через сеть магазинов в нашем районе. Собираемся организовать систему капельного полива растений с помощью водонапорных насосов на солнечной энергии. В прошлом году распахали для пробы две-три сотки, на которых вырастили картофель. Многие удивляются, когда слышат о якутском земледелии. Действительно, зимы у нас очень суровые, многолетние растения не выживают, но летом жарко — до 40 градусов доходит.

Всего в селе Булун несколько десятков "гектарщиков". Мы уже близко познакомились, создали в мессенджере группу, где обсуждаем общие вопросы. Конечно, я резко поменял сферу деятельности. Ощущения у меня самого пока смешанные. С одной стороны, страшно. Все новое, непознанное человека пугает. С другой — перспектива исполнить свою мечту вызывает воодушевление. Якуты издревле предпочитали одиночество, жили отдельными семьями, возвращение к собственным корням мне нравится.

Алексей Ткаченко, Сахалин

Мне 27 лет, я всегда любил собак. Жить в городской квартире с животными не очень удобно, в этом смысле программа освоения земли стала большим подспорьем. В селе Новое Корсаковского района мы с друзьями оформили пять гектаров. Два гектара смежные, три — по одиночке, но все рядом. Купили нарты, упряжки, построили вольеры, проложили трассы и открыли базу ездового спорта. Моя глобальная идея — сделать большой туристический центр. Пока до этого далеко, но у меня здесь уже 28 сибирских хаски. Им на природе очень нравится — спят прямо на улице, на снегу.

Первых туристов мы приняли этой зимой, последние гости у нас были 1 апреля. Оказалось, такой вид отдыха многим интересен. В нашем районе находятся завод по производству сжиженного газа, терминал отгрузки нефти. Так что очень много экспатов из самых разных стран. Есть приезжие из Индии, Бразилии, Австралии, Аляски, Норвегии. А с развлечениями не густо, поэтому к нам люди охотно едут. Сейчас пока мы не работаем, осенью готовимся катать всех желающих на летних упряжках — картах (тележках) на колесах. Кроме того, планируем развивать дог-трекинг — походы с ездовыми собаками.

Мы обустроили также летнюю кухню с деревянными столами, стульями. Иностранцы млеют от блинчиков со сгущенкой, вареньем, медом. В меню собираемся внести блюда северных народов, например, нивхский суп из сухой ламинарии и наваги. Обязательно будем что-то делать из наших сахалинских морепродуктов.

Сейчас у нас стадия активного строительства. В этом году заменим будки на десять больших вольеров, сделаем красивые ворота. В планах также строительство бани. Раньше я работал по найму, но всегда был предприимчив. Уже два года занимаюсь исключительно животными и понял: если очень захотеть, то сделать можно все.