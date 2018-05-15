Дептранс Москвы поддержит "Яндекс.Такси" из-за инцидента с дымовой шашкой

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти Москвы осудили действия неизвестного, бросившего дымовую шашку у офиса "Яндекс.Такси", и подчеркнули первостепенную важность безопасной перевозки пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта Москвы во вторник.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве рядом с бизнес-центром "Аврора", в котором располагается офис "Яндекс.Такси", бросили дымовую шашку, там же были разбросаны листовки с требованиями к сервису установить комиссию для таксистов не более 10% и уволить гендиректора "Яндекс.Такси" Тиграна Худавердяна.

"У нас с "Яндексом" есть определенные недопонимания. Так, например, мы расходимся в оценках затруднений движения, так как у нас разные методики подсчета. Тем не менее, для нас неприемлемы хулиганские действия в отношении наших коллег, мы осуждаем поведение неизвестного, бросившего дымовую шашку перед дверьми офиса компании", — рассказал собеседник агентства.

В департаменте подчеркнули, что все сложные ситуации должны решаться только мирным путем.

"Главное — это безопасность пассажиров и участников рынка такси, поэтому мы надеемся, что все конфликты будут улажены", – заключили в ведомстве, добавив, что "поддержат компанию в связи с инцидентом".