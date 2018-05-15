Эксперт оценил значимость акции "Бессмертный полк"

21:0115.05.2018
(обновлено: 21:34 15.05.2018)
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ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Европе в связи с ростом неонацистских настроений напоминает события, предшествующие Второй мировой войне, в этой связи особую важность приобретают такие крупные международные мероприятия, как "Бессмертный полк".
Об этом заявил руководитель волонтерского движения содружества "Курск" Йежи Тыц, выступая во вторник на Конференции против прославления нацизма и неонацизма, которая прошла в женевской штаб-квартире ООН.
Участники встречи, которая состоялась при поддержке постпредств РФ и Белоруссии, обсудили необходимость противодействия росту националистических настроений в ряде европейских стран и государств бывшего СССР, а также подчеркнули важность проведения в этой связи акции "Бессмертный полк".
"В Европе в настоящее время повторяется ситуация, которая предшествовала Второй мировой войне. По городам проходят шествия неонацистов, ветеранов нацистских движений, откровенных фашистов… Переписывание истории и снос памятников угрожает миру и сеет ненависть. Мы еще способны это остановить конкретными делами, не на словах, а на деле. Примером такой деятельности я вижу международное движение "Бессмертный полк", — сказал он.
Тыц подчеркнул, что приехал в Женеву не жаловаться на правительство Польши, однако его тревожит сложившаяся ситуация. По его мнению, снос памятников советским воинам и уничтожение братских захоронений вносит раскол в польское общество и международные отношения.
Несмотря на негативные тенденции в странах Европы, в бывших государствах СССР идея акции "Бессмертный полк" воспринимается позитивно. Об этом свидетельствует то, что в этом году к шествиям присоединились руководители Молдавии, Киргизии, Армении, Израиля.
В положительную сторону изменилось мнение о "Бессмертном полке" и в Грузии. И хотя в этой стране власти запретили использование символики георгиевской ленточки, география проведения акции расширилась. В частности, в нынешнем году "Бессмертный полк" впервые прошел в селении Гори, где родился Иосиф Сталин, рассказала РИА Новости член оргкомитета по подготовке международного шествия "Бессмертного полка" мира, член международного общественного фонда Российский фонд мира Анжелика Захарова.
"В этом году мы провели "Бессмертный полк" в Гори, на родине Сталина. И нас поддержали и неправительственные организации, в том числе городская общественная организация, гражданская платформа, другие общественные движения. Это был первый праздник после многолетнего молчания, это было лечение от той ненависти, которая насаждалась последние годы под руководством Саакашвили. Я считаю, что это наиважнейшее событие, которое произошло за последнее время", — сказала она.
Захарова особо отметила, что новые власти Грузии также приняли решение о повышении в два раза пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны и разрешили высадить в заповеднике Боржоми-Харагаули деревья в честь солдат, погибших во второй Второй мировой.
В конференции также приняли участие координаторы движения "Бессмертный полк" из различных стран мира, в том числе Швейцарии, Израиля и Армении. По их мнению, акция памяти помогает молодому поколению изучать историю и служит продвижению идеи сохранения мира после самой разрушительной войны XX века. Проведение "Бессмертного полка" во многих странах позволяет не забыть прошлое и учесть ошибки, которые привели к началу Второй мировой войны, чтобы не допустить повторения трагедии.
9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы.
Акция "Бессмертный полк" на сегодняшний день охватывает более 80 государств.
В этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа) и президент республики Сербии Александр Вучич (слева).
В Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек.
В Луганске и Донецке в шествии "Бессмертный полк" поучаствовали более ста тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее.
В Петербурге наряду с Москвой проходят самые массовые шествия "Бессмертного полка". В этом году в северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек.
В Крыму шествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу "Могила Неизвестного солдата".
Многие участники "Бессмертного полка" приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город-герой.
На Камчатке в программу "Бессмертного полка" внесли новшества. У стелы "Город воинской славы" работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети Интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.
Волонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия "Бессмертный полк" определил конкурс "Послы победы".
На сайте движения "Бессмертный полк" можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны.
В Пятигорске прошло торжественное Факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу "Огонь Вечной Славы".
В Ростовской области почти три тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
В Иваново прошел детский парад Победы "Дорогами памяти". Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов.
В Риме участников "Бессмертного полка" не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.
В Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 человек. Своеобразной отличительной чертой шествия в Вашингтоне стало исполнение песен под аккомпанемент баяна.
Русская диаспора в Южной Корее поддержала акцию "Бессмертный полк" и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей.
Акция прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.
Шествие в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова - российская участница международного музыкального конкурса Евровидение.
В Испании шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали "Бессмертный полк" на телефоны.
В Мадриде впереди шествия несли Знамя Победы - копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
В Сирии "Бессмертный полк" прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в арабской республике за последние годы.
В Канаде участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.
Второй раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали песни военных лет, многие из них были переведены на вьетнамский язык.
В Марокко в рамках шествия "Бессмертного полка" провели акцию "Солдатская каша", в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой.