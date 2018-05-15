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Общество

Эксперт оценил значимость акции "Бессмертный полк"

Сюжет:
"Бессмертный полк" - 2018 (95)
21:0115.05.2018
(обновлено: 21:34 15.05.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкДевочка на акции Бессмертный полк в МосквеДевочка на акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Европе в связи с ростом неонацистских настроений напоминает события, предшествующие Второй мировой войне, в этой связи особую важность приобретают такие крупные международные мероприятия, как "Бессмертный полк".

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Об этом заявил руководитель волонтерского движения содружества "Курск" Йежи Тыц, выступая во вторник на Конференции против прославления нацизма и неонацизма, которая прошла в женевской штаб-квартире ООН.

Участники встречи, которая состоялась при поддержке постпредств РФ и Белоруссии, обсудили необходимость противодействия росту националистических настроений в ряде европейских стран и государств бывшего СССР, а также подчеркнули важность проведения в этой связи акции "Бессмертный полк".

"В Европе в настоящее время повторяется ситуация, которая предшествовала Второй мировой войне. По городам проходят шествия неонацистов, ветеранов нацистских движений, откровенных фашистов… Переписывание истории и снос памятников угрожает миру и сеет ненависть. Мы еще способны это остановить конкретными делами, не на словах, а на деле. Примером такой деятельности я вижу международное движение "Бессмертный полк", — сказал он.

Участники акции, посвященной собакам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, в Калининграде. 9 мая 2018
© РИА Новости / Евгения Римко
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Тыц подчеркнул, что приехал в Женеву не жаловаться на правительство Польши, однако его тревожит сложившаяся ситуация. По его мнению, снос памятников советским воинам и уничтожение братских захоронений вносит раскол в польское общество и международные отношения.

Несмотря на негативные тенденции в странах Европы, в бывших государствах СССР идея акции "Бессмертный полк" воспринимается позитивно. Об этом свидетельствует то, что в этом году к шествиям присоединились руководители Молдавии, Киргизии, Армении, Израиля.

В положительную сторону изменилось мнение о "Бессмертном полке" и в Грузии. И хотя в этой стране власти запретили использование символики георгиевской ленточки, география проведения акции расширилась. В частности, в нынешнем году "Бессмертный полк" впервые прошел в селении Гори, где родился Иосиф Сталин, рассказала РИА Новости член оргкомитета по подготовке международного шествия "Бессмертного полка" мира, член международного общественного фонда Российский фонд мира Анжелика Захарова.

Участники акции Бессмертный полк в Москве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В акции "Бессмертный полк" поучаствовали почти 10,5 миллиона человек
"В этом году мы провели "Бессмертный полк" в Гори, на родине Сталина. И нас поддержали и неправительственные организации, в том числе городская общественная организация, гражданская платформа, другие общественные движения. Это был первый праздник после многолетнего молчания, это было лечение от той ненависти, которая насаждалась последние годы под руководством Саакашвили. Я считаю, что это наиважнейшее событие, которое произошло за последнее время", — сказала она.

Захарова особо отметила, что новые власти Грузии также приняли решение о повышении в два раза пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны и разрешили высадить в заповеднике Боржоми-Харагаули деревья в честь солдат, погибших во второй Второй мировой.

В конференции также приняли участие координаторы движения "Бессмертный полк" из различных стран мира, в том числе Швейцарии, Израиля и Армении. По их мнению, акция памяти помогает молодому поколению изучать историю и служит продвижению идеи сохранения мира после самой разрушительной войны XX века. Проведение "Бессмертного полка" во многих странах позволяет не забыть прошлое и учесть ошибки, которые привели к началу Второй мировой войны, чтобы не допустить повторения трагедии.

Международная акция "Бессмертный полк"
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы.Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" на сегодняшний день охватывает более 80 государств.Девочка на акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Акция "Бессмертный полк" на сегодняшний день охватывает более 80 государств.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа) и президент республики Сербии Александр Вучич (слева).Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Сербии Александр Вучич принимают участие в акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа) и президент республики Сербии Александр Вучич (слева).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек.Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Луганске и Донецке в шествии "Бессмертный полк" поучаствовали более ста тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее.Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Луганске и Донецке в шествии "Бессмертный полк" поучаствовали более ста тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ Петербурге наряду с Москвой проходят самые массовые шествия "Бессмертного полка". В этом году в северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек.Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Петербурге наряду с Москвой проходят самые массовые шествия "Бессмертного полка". В этом году в северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВ Крыму шествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу "Могила Неизвестного солдата".Участники акции Бессмертный полк в Симферополе. 9 мая 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В Крыму шествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу "Могила Неизвестного солдата".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМногие участники "Бессмертного полка" приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город-герой.Участники акции Бессмертный полк в Новороссийске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многие участники "Бессмертного полка" приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город-герой.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа Камчатке в программу "Бессмертного полка" внесли новшества. У стелы "Город воинской славы" работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети Интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.Участники акции Бессмертный полк в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
На Камчатке в программу "Бессмертного полка" внесли новшества. У стелы "Город воинской славы" работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети Интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВолонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия "Бессмертный полк" определил конкурс "Послы победы".Участники акции Бессмертный полк в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Волонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия "Бессмертный полк" определил конкурс "Послы победы".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа сайте движения "Бессмертный полк" можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны.Участница акции Бессмертный полк в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На сайте движения "Бессмертный полк" можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ Пятигорске прошло торжественное Факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу "Огонь Вечной Славы".Участники акции Бессмертный полк в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В Пятигорске прошло торжественное Факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу "Огонь Вечной Славы".
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростовской области почти три тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы.Участники акции Бессмертный полк в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Ростовской области почти три тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкВ Иваново прошел детский парад Победы "Дорогами памяти". Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов.Участники акции Бессмертный полк, проходящего в рамках детского парада Победы Дорогами памяти в Иваново. 8 мая 2018 года
© РИА Новости / Варвара Гертье
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В Иваново прошел детский парад Победы "Дорогами памяти". Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов.
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди МеоПерейти в фотобанкВ Риме участников "Бессмертного полка" не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.Участники акции Бессмертный полк в Риме
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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В Риме участников "Бессмертного полка" не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкВ Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 человек. Своеобразной отличительной чертой шествия в Вашингтоне стало исполнение песен под аккомпанемент баяна.Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне. 5 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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В Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 человек. Своеобразной отличительной чертой шествия в Вашингтоне стало исполнение песен под аккомпанемент баяна.
© РИА Новости / Александр ГармаевПерейти в фотобанкРусская диаспора в Южной Корее поддержала акцию "Бессмертный полк" и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей.Участники акции Бессмертный полк и праздничных мероприятий в Сеуле, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Гармаев
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Русская диаспора в Южной Корее поддержала акцию "Бессмертный полк" и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей.
© РИА Новости / Ксения НакаАкция прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.Посол РФ в Японии Михаил Галузин на акции Бессмертный полк в Токио, Япония. 5 мая 2018
© РИА Новости / Ксения Нака
Акция прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкШествие в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова - российская участница международного музыкального конкурса Евровидение.Участник акции Бессмертный полк в Лиссабоне. 6 мая 2018 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Шествие в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова - российская участница международного музыкального конкурса Евровидение.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ Испании шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали "Бессмертный полк" на телефоны.Участники акции Бессмертный полк в Барселоне. 6 мая 2018 года
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В Испании шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали "Бессмертный полк" на телефоны.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкВ Мадриде впереди шествия несли Знамя Победы - копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.Участники акции Бессмертный полк в Мадриде. 6 мая 2018 года
© РИА Новости / Елена Шестернина
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В Мадриде впереди шествия несли Знамя Победы - копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинВ Сирии "Бессмертный полк" прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в арабской республике за последние годы.Участники акции Бессмертный полк в Латакии, Сирия. 8 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В Сирии "Бессмертный полк" прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в арабской республике за последние годы.
© РИА Новости / Александр ШеметовПерейти в фотобанкВ Канаде участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.Участники акции Бессмертный полк в Калгари. 6 мая 2018 года
© РИА Новости / Александр Шеметов
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В Канаде участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.
© SputnikВторой раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали песни военных лет, многие из них были переведены на вьетнамский язык.Участники акции Бессмертный полк в Ханое
© Sputnik
Второй раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали песни военных лет, многие из них были переведены на вьетнамский язык.
© Фото : Представительство Россотрудничества в МароккоВ Марокко в рамках шествия "Бессмертного полка" провели акцию "Солдатская каша", в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой.Участники акции Бессмертный полк в Марокко
© Фото : Представительство Россотрудничества в Марокко
В Марокко в рамках шествия "Бессмертного полка" провели акцию "Солдатская каша", в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой.
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