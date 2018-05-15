Эксперт оценил значимость акции "Бессмертный полк"

ЖЕНЕВА, 15 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ситуация в Европе в связи с ростом неонацистских настроений напоминает события, предшествующие Второй мировой войне, в этой связи особую важность приобретают такие крупные международные мероприятия, как "Бессмертный полк".

Об этом заявил руководитель волонтерского движения содружества "Курск" Йежи Тыц, выступая во вторник на Конференции против прославления нацизма и неонацизма, которая прошла в женевской штаб-квартире ООН.

Участники встречи, которая состоялась при поддержке постпредств РФ и Белоруссии, обсудили необходимость противодействия росту националистических настроений в ряде европейских стран и государств бывшего СССР, а также подчеркнули важность проведения в этой связи акции "Бессмертный полк".

"В Европе в настоящее время повторяется ситуация, которая предшествовала Второй мировой войне. По городам проходят шествия неонацистов, ветеранов нацистских движений, откровенных фашистов… Переписывание истории и снос памятников угрожает миру и сеет ненависть. Мы еще способны это остановить конкретными делами, не на словах, а на деле. Примером такой деятельности я вижу международное движение "Бессмертный полк", — сказал он.

Тыц подчеркнул, что приехал в Женеву не жаловаться на правительство Польши, однако его тревожит сложившаяся ситуация. По его мнению, снос памятников советским воинам и уничтожение братских захоронений вносит раскол в польское общество и международные отношения.

Несмотря на негативные тенденции в странах Европы, в бывших государствах СССР идея акции "Бессмертный полк" воспринимается позитивно. Об этом свидетельствует то, что в этом году к шествиям присоединились руководители Молдавии, Киргизии, Армении, Израиля.

В положительную сторону изменилось мнение о "Бессмертном полке" и в Грузии. И хотя в этой стране власти запретили использование символики георгиевской ленточки, география проведения акции расширилась. В частности, в нынешнем году "Бессмертный полк" впервые прошел в селении Гори, где родился Иосиф Сталин, рассказала РИА Новости член оргкомитета по подготовке международного шествия "Бессмертного полка" мира, член международного общественного фонда Российский фонд мира Анжелика Захарова.

"В этом году мы провели "Бессмертный полк" в Гори, на родине Сталина. И нас поддержали и неправительственные организации, в том числе городская общественная организация, гражданская платформа, другие общественные движения. Это был первый праздник после многолетнего молчания, это было лечение от той ненависти, которая насаждалась последние годы под руководством Саакашвили. Я считаю, что это наиважнейшее событие, которое произошло за последнее время", — сказала она.

Захарова особо отметила, что новые власти Грузии также приняли решение о повышении в два раза пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны и разрешили высадить в заповеднике Боржоми-Харагаули деревья в честь солдат, погибших во второй Второй мировой.

В конференции также приняли участие координаторы движения "Бессмертный полк" из различных стран мира, в том числе Швейцарии, Израиля и Армении. По их мнению, акция памяти помогает молодому поколению изучать историю и служит продвижению идеи сохранения мира после самой разрушительной войны XX века. Проведение "Бессмертного полка" во многих странах позволяет не забыть прошлое и учесть ошибки, которые привели к началу Второй мировой войны, чтобы не допустить повторения трагедии.