Книжный фестиваль "Красная площадь" в Москве перенесли из-за ЧМ-2018

Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве. Архивное фото

Посетители на книжном фестивале Красная площадь в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Дату открытия книжного фестиваля "Красная площадь" перенесли на 31 мая из-за чемпионата мира по футболу, праздник продлится до 3 июня, сообщила пресс-служба Роспечати.

"Изменились даты проведения книжного фестиваля "Красная площадь". В связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу главный литературный праздник страны в этом году пройдет с 31 мая по 3 июня на Красной площади. И завершится 6 июня в день рождения Александра Пушкина на Пушкинской площади", — говорится в сообщении.

Впервые фестиваль "Книги России" прошел в июне 2015 года и стал центральным мероприятием Года литературы. Проект оказался настолько успешным, что организаторы решили сделать его ежегодным. Два года назад фестиваль получил новое название — "Красная площадь".

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.