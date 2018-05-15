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Общество

"Поехали": Путин открыл движение по Крымскому мосту

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Главное за 15 мая 2018 года (11)
19:0115.05.2018
(обновлено: 23:25 15.05.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров ООО Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг во время открытия Крымского моста. 15 мая 2018Президент РФ Владимир Путин и председатель совета директоров ООО Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг во время открытия Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КЕРЧЬ, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше, чем за четверть часа.

До Керчи за 16 минут

Строительство Крымского моста и автомобильных подходов со стороны Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Перед началом поездки и.о. министра транспорта Максим Соколов и председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг рассказали главе государства о готовности Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода.

После этого со словами "поехали" Путин забрался в грузовик и, возглавив колонну из 30 машин, всего лишь за 16 минут доехал до Керчи.

Завершив поездку, президент поблагодарил рабочих, строивших мост, и заявил, что чудо, о котором в России "мечтали еще при царе", свершилось.

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Все удобно, шикарно, долговечно, надеюсь. Это хорошая, современная очень асфальтобетонная смесь. Я думаю, что людям понравится", — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Президент также выразил надежду, что вторую и третью части моста через Керченский пролив сдадут в срок в хорошем качестве. "Впереди еще пуск грузовой трассы — осенью это будет сделано, я не сомневаюсь, а через год — железнодорожной", — отметил Путин.

Кроме того, глава государства пообещал, что власти будут работать над реализацией проектов по строительству дорог, мостов и портов по всей стране.

Овации на площади 

Между тем в самой Керчи на площади Ленина, где установили сцену и экраны для трансляции, к середине дня начали собираться жители города. Появление президента на мосту встретили аплодисментами, а старт колонны грузовиков — овациями.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Пенсионерка из Керчи Любовь принесла с собой раскладной стул — объяснила, что стоять тяжело, но встретить открытие моста хотела вместе со всеми. "Я наблюдала строительство с самого начала. Ждали. Это мечта всей жизни, мечты сбываются. Если бы у нас была Украина — что бы здесь было? А сейчас четыре года — мост, Россия и Путин с нами. У меня вся родня на Кубани, они говорили ранее: "Что ты там делаешь? Приезжай к нам жить". Теперь вот приеду, но в гости", — рассказала она.

После завершения трансляции на площади продолжился праздничный концерт. Многие пошли на набережную, откуда открывается вид на арки моста, чтобы сделать селфи на его фоне.

Праздновать жители города будут до позднего вечера. В концерте на площади принимают участие крымские коллективы, участники проекта "Голос", Денис Майданов, а также Алена Свиридова, которая сама родом из Керчи.

Символ свободы

Долгожданное событие уже прокомментировали в самой республике. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал мост символом единства и свободы, а также наглядным свидетельством полного провала политики блокад и санкций.

Открытие автомобильной части Крымского моста
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин воплотил в жизнь идею Николая II о мосте в Крым, заявила Поклонская
"Открытие Крымского моста — это событие, сопоставимое по своим масштабам и значению с самыми выдающимися историческими победами и достижениями России. Сбылась мечта многих поколений", — написал он на своей странице в Facebook.

Эту точку зрения разделила и депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская. Парламентарий назвала запуск движения по мосту очередной страницей новой истории.

"Пусть враги завидуют, а наш мост нам помогает. Крым с Россией на века вместе, по-другому никак не будет. Мы пишем новую историю", — сказала депутат.

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы на нулевом километре со строителями Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время беседы на нулевом километре со строителями Крымского моста. 15 мая 2018

Увеличение турпотока

Строительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кот Мостик "дал добро" открытию Крымского моста
Между тем в России уже строят прогнозы об успехах предстоящего туристического сезона в Крыму. Так, глава Ростуризма Олег Сафонов уверен, что в результате открытия моста, а также нового терминала аэропорта в Симферополе количество туристов на полуострове увеличится не менее чем на один миллион человек и превысит отметку в шесть миллионов.

"Открытие моста через Керченский пролив имеет эпохальное значение для развития туризма в Крымском федеральном округе, потому что это упрощает возможность добраться до полуострова значительному количеству российских граждан", — сказал министр РИА Новости.

Такое же мнение высказал и министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. "Впереди увеличение турпотока и снижение затрат на доставку, впереди железнодорожная часть моста, но сегодня как бы окончательное физическое воссоединение Крыма с Россией. С победой всех нас, и огромная благодарность тем, кто сделал эту победу возможной", — сказал глава ведомства.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин после проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин после проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018

Новый рекорд

Открытие автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Поехали! Крымский мост открыт
Мост через Керченский пролив, который соединил Крым и Краснодарский край, стал самым протяженным в Европе (19 километров), потеснив знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра).

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

Автомобильная часть оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения 90 километров в час.

Движение поездов откроется позже, в 2019 году.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Поехали!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Поехали!"

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Общество
Комментарии
32 пользователя оставили 39 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Sidor70Kaz
Народу, строителям, президенту России Слава!!!
19:22
15.05.2018
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sizif8
Мы строили, строили и, наконец, построили. Ура!
19:59
15.05.2018
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