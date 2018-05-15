МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Бывшего директора "Гоголь-центра", фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского выписали из больницы, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ерамишанцева во вторник.

Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался перевести его из СИЗО под домашний арест. Его увезли в реанимацию кардиологического отделения. В понедельник следствие решило изменить Малобродскому меру пресечения на подписку о невыезде, учитывая состояние его здоровья.

"Да, он выписан сегодня", — сказала собеседница агентства.

Ранее кардиохирург Ярослав Ашихнин сообщал, у Малобродского нестабильная стенокардия — ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.