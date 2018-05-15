Непогода осложнила движение в Москве во вторник вечером

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Движение затруднено в Москве во вторник вечером из-за непогоды. Согласно сервису Яндекс.Пробки, в столице ожидаются девятибалльные пробки.

О плотном движении в Москве также сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. "Затруднения на Серебрянической набережной, Москворецкой набережной и Кремлевской набережной, а также на всем протяжении Садового кольца", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте московского транспорта.

По информации ведомства, скорости снижены на всем протяжении ТТК. Движение на МКАД затруднено от пересечения с Липецкой улицей до одиннадцатогого километра по внутренней стороне, а также на внешней стороне от пересечения с улицей Энергетиков до десятого километра.