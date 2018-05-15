В РЖД объяснили, зачем машинистам советуют управлять поездами стоя

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мая — РИА Новости. Руководство РЖД не обязывает машинистов локомотивов работать стоя, это лишь рекомендация, как бороться с усталостью и сном во время длительных поездок, сообщила РИА Новости во вторник представитель Северной железной дороги.

Телеграм-канал Mash сообщил, что машинисты поездов на Северной железной дороге (СЖД) с недавних пор обязаны во время маневров стоять на ногах. Кроме того, с двух часов ночи и до утра сидеть машинистам тоже нельзя, утверждает Mash. Такие нововведения руководство железной дороги якобы ввело, чтобы уменьшить число аварий.

В пресс-службе СЖД заявили РИА новости, что никаких приказов и распоряжений о том, когда машинистам стоять, а когда сидеть, нет — ни в РЖД, ни на Северной железной дороге в частности.

"Утомляемость и борьба со сном — самая большая проблема машинистов локомотивов. Дирекция здравоохранения компании, где работают медики и психологи, разработала специальную памятку, как бороться со сном. Листовки-памятки раздаются на учениях, раздаются каждому машинисту, а также они есть в каждом локомотиве", — рассказала собеседница агентства.

В памятке говорится: большинство проездов запрещающих сигналов, столкновений и крушений возникают по причине сна работников локомотивной бригады. В числе советов, как бороться с утомлением и желанием поспать: умыться холодной водой, проветрить кабину, сделать зарядку, сделать массаж, пожевать мятные леденцы, а также – вести поезд стоя.

"Это только рекомендательные меры. Ни в коем случае не обязательные", — подчеркнула представитель СЖД.

По ее словам, из-за чрезвычайных ситуаций, которые происходили на железной дороге из-за того, что машинист уснул, была мысль официально обязать их работать какое-то время стоя, но от этой идеи отказались.