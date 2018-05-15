Комитет Госдумы порекомендовал отклонить проект о штрафе за несезонные шины

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Думский комитет по транспорту и строительству рекомендовал Госдуме отклонить законопроект, устанавливающий штраф в две тысячи рублей за управление автомобилем, укомплектованным летними шинами в зимний период.

Сенаторы Вадим Тюльпанов и Андрей Клишас, а также депутат Госдумы Сергей Тен внесли в сентябре на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает штраф за управление автомобилем, укомплектованным летними шинами в зимний период. В документе установлен запрет на эксплуатацию транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период, и эксплуатацию транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период. Как отметил Тюльпанов, в случае принятия законопроекта административный штраф за несезонные шины будет составлять до двух тысяч рублей.

Документ получил положительный отзыв правительства России, профильный комитет Госдумы рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении, сказал он ранее РИА Новости.

"В такой редакции законопроект не пройдет, а если мы хотим, чтобы меньше ДТП было, надо по-другому к этому подходить. Надо делать аналитику других стран и решать как-то иначе этот вопрос", — сказал глава комитета Евгений Москвичев.

Депутаты комитета голосованием приняли решение рекомендовать данный проект закона на отклонение.