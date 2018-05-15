В Москве ЦОДД перешел на усиленный режим работы из-за непогоды

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Дорожный патруль московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) перешел на усиленный режим работы из-за непогоды, сообщается на странице центра в Twitter.

"ЦОДД перешел на усиленный режим работы из-за непогоды. 11 экипажей службы Дорожный патруль в данную минуту помогают автомобилистам и экстренным службам на дороге", — говорится в сообщении.

#ЦОДД перешел на усиленный режим работы из-за непогоды. 11 экипажей службы #Дорожныйпатруль в данную минуту помогают автомобилистам и экстренным службам на дороге. Службы эксплуатации готовы оперативно чинить светофоры и дорожные знаки. Звоните 3210, чтобы сообщить о поломке. — ЦОДД (@gucodd) 15 мая 2018 г.

Отмечается, что службы эксплуатации готовы оперативно чинить светофоры и дорожные знаки.

"Звоните 3210, чтобы сообщить о поломке", — добавляется в сообщении.

По данным ЦОДД, гроза и усиление порывов ветра до 12-15 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник. Специалисты центра призвали водителей пользоваться общественным транспортом.