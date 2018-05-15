Москалькова сравнила российские и американские тюрьмы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российские тюрьмы являются "курортом" по сравнению с американскими, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Наши тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими", — заявила Москалькова во вторник в ходе заседания комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Омбудсмен добавила, что, например, российского летчика Константина Ярошенко в американской тюрьме кормят один раз в неделю мясом по 50 грамм, а все остальное — это каша.

Москалькова подчеркнула, что в тюрьмах США люди порой находятся просто "на грани жизни и смерти".