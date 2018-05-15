Путин проехал по Крымскому мосту за 16 минут

Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018

КЕРЧЬ, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин за 16 минут доехал до Керчи из Краснодарского края по новому автомобильному мосту.

Путин во вторник открыл движение по Крымскому мосту. Глава государства сел за руль КАМАЗа со словами "Поехали".

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.

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Мост через Керченский пролив мечтали возвести еще при царе-батюшке. Построили при Путине. pic.twitter.com/hlKnVoofl6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 мая 2018 г.

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