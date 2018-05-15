Применение криптовалют мешает борьбе с наркопреступностью, заявил Бабич

САРАТОВ, 15 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Неурегулированность рынка криптовалют в России негативно сказывается на эффективности мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заявил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании в Саратове.

"Особую актуальность приобретают применение наркодилерами нестандартных способов распространения синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ, при которых используются возможности электронных платежных систем и еще одной новации в современном мире — криптовалюты, которая дает совершенно другие возможности для незаконного оборота наркотических веществ", — сказал полномочный представитель президента.

По его словам, правоприменительная практика в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков свидетельствует о наличии проблем, снижающих эффективность предпринимаемых мер.

"Проблемы обусловлены несовершенством федерального законодательства в части неурегулированности рынка криптовалют в России, их активного использования для совершения незаконных финансовых операций и отмывания преступных доходов, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков", — отметил Бабич.