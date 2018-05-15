В Москве стартовала заключительная часть весенней акции "Миллион деревьев"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Заключительная часть весенней части акции "Миллион деревьев" стартовала в Москве, сегодня озеленение закончится в столичных дворах, а к следующей неделе – на объектах социальной сферы, рассказал журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Так, во вторник озеленение в рамках акции проходило на территории одной из школ в столичном районе Ховрино.

"Сегодня у нас заключительный день акции "Миллион деревьев", весенней ее части. Сегодня мы доозеленяем двор школы. Он уже неплохо озеленен, но нет предела совершенству, ученики с учителями посмотрели на места, где можно досадить деревья и сегодня на этой территории мы высаживаем 8 деревьев и 91 кустарник", — рассказал Кульбачевский.

По словам главы департамента, на территории школы высадили рябины, клены и туи. Среди кустарников были "традиционно любимые москвичами" сирень, чубушник, кизильник, спирея и другие растения. Всего же в весеннюю акцию этого года по всей столице высаживались 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников.

"Акция была объявлена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2013 году, в августе. Вот уже практически за пять лет акции мы озеленили более 10 тысяч московских дворов и дворов учреждений социальной сферы, высадили более 2 миллионов деревьев и кустарников", — подчеркнул Кульбачевский.