Москалькова прокомментировала инцидент с росгвардейцем в метро

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает недопустимым поступок молодого человека, ради шутки поднявшего росгвардейца на руки в московском метро, по ее словам, такое пренебрежительное отношение к человеку в форме не должно поощряться.

Как сообщали СМИ, обвиняемый Ислям Малеков 6 мая на станции метро "Сухаревская" подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров "ради шутки". Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, следователи считают, что мужчина умышленно хотел воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании и являющимся представителем власти.

"Нет, недопустимо, потому что и намерения его непонятные, и вот такое пренебрежительное отношение к человеку в форме не должно поощряться", — заявила Москалькова журналистам в ответ на вопрос, допустимо ли было такое поведение молодого человека в отношении полицейского.

Что касается ответственности за этот поступок, она уточнила, что необходимо изучать обстоятельства дела. "Я не знаю, какое грозит", — отметила омбудсмен в ответ на вопрос, не считает ли слишком жестким грозящее ему наказание.

"Надо смотреть материалы дела, этого видео недостаточно для того, чтобы сделать какие-либо выводы", — добавила она, имея в виду появившуюся в сети запись произошедшего.

В отношении фигуранта было возбуждено дело по части 1, статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья полицейского). Черемушкинский суд Москвы отказался отправлять мужчину под домашний арест.