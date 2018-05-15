Открытие Крымского моста. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста.

Автомобильное движение запустят утром в среду, 16 мая. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. По мосту будет разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запретят.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в Европе, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

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