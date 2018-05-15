На трассах при въезде в Москву завершили высадку кустарников

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Высадка кустарников в рамках благоустройства завершилась на нескольких трассах при въезде в Москву, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"На въездных группах Рязанского и Мичуринского проспектов, шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе завершилась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Всего высажено почти 23 тысячи кустарников таких видов, как барбарис, дерен, кизильник, смородина альпийская и пузыреплодник", — сказал Бирюков.

На Рязанском проспекте при въезде в город было высажено более 9,5 тысяч кустарников, на Мичуринском проспекте при въезде – более 2 тысяч. На "воротах в город" со стороны Щелковского шоссе появилось почти 1,4 тысячи кустарников, а со стороны шоссе Энтузиастов – более 9,5 тысяч.

Заготовка кустарников была сделана осенью 2017 года. Работы проводились с середины апреля до начала мая.

Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства, на территории въезда в город этим летом будут цвести спирея, сирень, чубушник, роза ругоза. Также там высажены такие виды кустарников, как барбарис Тунберга, дерен белый, смородина альпийская, разные сорта пузыреплодника и кизильника.

В подборе видов кустарников для "въездных ворот" Москвы участвовали как проектировщики, так и дендрологи. Они выбирали растения с наибольшей декоративной привлекательностью и те, которые цветут в разное время. Также учитывалась возможность адаптации кустарников к особенностям московского климата и условиям мегаполиса.

При высадке для кустарников готовятся посадочные ямы, из которых вынимается вся земля, а сами ямы заполняются плодородным грунтом. Места высадки засыпают щепой из сосновой коры. Помимо декоративной функции, она помогает сохранению влаги в почве.

Теперь специалистам предстоит выполнить сезонные работы по уходу, в первую очередь это касается обрезки, которая позволит придать массивам кустарников нужную форму и высоту. Затем проведут опрыскивание, чтобы защитить растения от болезней и вредителей.

В пресс-службе отметили, что в почву вносятся минеральные удобрения в жидком виде, что позволяет максимально быстро насытить растение необходимыми элементами. Такой способ внесения удобрений вместо привычных гранул абсолютно безопасен для людей и животных, что особенно важно в условиях большого города.

В течение всего лета кустарники будут поливать два-три раза в неделю.