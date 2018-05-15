Решение о блокировке Telegram не вступало в силу, заявил суд

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Решение о блокировке Telegram не вступало в силу, соответствующая отметка удалена с сайта Таганского суда, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
27.9%Да, некоторые ресурсы не работали
13.7%Были незначительные перебои
58.4%Нет, ничего такого не замечал(а)
В жалобе защитники утверждают, что заявление против мессенджера подали неуполномоченные лица, суд грубо нарушил процессуальный порядок рассмотрения заявления, а также принцип состязательности и права на защиту. Также не обоснована необходимость вводимых против компании ограничений, считают адвокаты.
Юристы попросили отменить решение Таганского суда о блокировке, рассмотреть дело по правилам производства в суде первой инстанции и закрыть его.
Они также напомнили, что действия Роскомнадзора привели к блокировке до 20 миллионов IP-адресов, и указали на то, что десятки предприятий несут из-за этого убытки.
Блокировка Telegram
Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян. Через Telegram раинформацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.
Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.