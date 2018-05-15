Юристы Telegram заявили, что успели обжаловать блокировку

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Юристы успели отправить жалобу на блокировку Telegram по почте — таким образом, решение еще не вступило в законную силу, сообщил РИА Новости во вторник представитель международной правозащитной группы "Агора", представляющей интересы мессенджера, Дмитрий Колбасин.

"Жалоба отправлена по почте. Она считается подданной в день сдачи на почту. Отправлена по почте в пятницу", — пояснил он.

Таким образом, решение еще не вступило в законную силу. Ранее отметка о вступлении в силу появилась на сайте суда, но, согласно законодательству, после получения почты суд по дате почтового штемпеля восстановит срок и примет жалобу к рассмотрению.

В апелляционной жалобе защита упирает на следующие доводы: заявление подано неуполномоченным лицом, судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту и не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.

Кроме того, ситуация, считает защита, привела к блокировке миллионов "лишних" IP-адресов, которая "оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, не имеющих ничего общего с Telegram".

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.