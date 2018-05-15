В Москве к ЧМ-2018 изменят движение у стадионов "Спартак" и "Лужники"

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018. архивное фото

Растяжка на трибунах с рекламой чемпионата мира по футболу 2018. архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Движение вблизи московских стадионов "Спартак" и "Лужники" будет изменено во время проведения чемпионата мира-2018 по футболу, сообщила пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

"Мировое первенство по футболу станет главным спортивным событием года в нашей стране. С 14 июня по 15 июля 11 российских городов примут матчи чемпионата мира… В Москве будут задействованы два стадиона — "Лужники" и "Спартак", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в соответствии с требованиями ФИФА часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта. Местные жители, получившие пропуск в префектуре ЦАО, ЗАО и СЗАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.

Вблизи стадиона "Лужники" с 1 по 15 июня односторонними частично станут Хользунов переулок, Малая Пироговская улица, улица Усачева, улица Лужники, двусторонними — участки 2-й и 3-й Фрунзенской улицы, дублера Фрунзенской набережной, 2-го переулка Тружеников, Трубецкой улицы, а также переулки Льва Выготского, Малый Саввинский и Усачевский.

За день до проведения и в дни матчей будет частично закрыт проезд по улицам Доватора, Ефремова, Проектируемому проезду №2309, улице 10-летия Октября и 3-й Фрунзенской улице. В межматчевые дни пешеходную зону организуют на частях улиц Доватора, проектируемого проезда №2309, улице 10-летия Октября.

Отмечается, что на весь период проведения ЧМ-2018 парковка будет доступна только для местных жителей — владельцев парковочных разрешений на следующих участках: 2-я Фрунзенская улица, 3-я Фрунзенская улица, улицы Хамовнический Вал, улица Ефремова, Кооперативная улица, Проектируемый проезд №2309.

Также на весь период проведения чемпионата будет закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную. В дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект также будут закрыты.

За день до проведения и в дни матчей транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы: Абрикосовский переулок, Кооперативная, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября, улица Большая Пироговская, улица Ефремова, улица Малая Пироговская, улица Погодинская, улица Савельева, улица Усачева, улица Хамовнический Вал, Усачевский переулок, Учебный переулок и Фрунзенская набережная.

Также за день до матчей и в дни матчей автомобилям будет запрещено выезжать на Лужнецкий проезд, Новодевичью набережную, Ростовскую набережную, Саввинскую набережную, улицу Хамовнический Вал. В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяется. На весь период проведения чемпионата "Лужники" и Лужнецкая набережная будут закрыты для проезда.

Ограничение на стояку и остановку автомобилей будет действовать весь период проведения чемпионата по футболу на участках улиц 2-й Труженников переулок, 2-я Фрунзенская улица, 3-я Фрунзенская улица, Большая Пироговская улица, Малый Саввинский переулок, Новодевичья набережная, Проектируемый проезд №2309, Саввинская набережная, улица 10-летия Октября, улица Доватора улица Тимура Фрунзе, улица Трубецкая, улица Хамовнический вал, Усачевский переулок.

Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать за день до проведения и в дни матчей на участках улиц 3-я Фрунзенская, Доватора и Ефремова.

В связи с проведением фестиваля болельщиков на Воробьевых горах с 14 июня по 15 июля будет организована пешеходная зона на участках улиц Косыгина, Мичуринскому проспекту, Университетской площади и Университетскому проспекту.

Проезд для автомобилистов без пропуска закроют на улицах Академика Самарского, Академика Хохлова, Колмогорова, Косыгина, Лебедева, Менделеевской, Мичуринской аллее, участке Университетского проспекта.

Вблизи стадиона "Спартак" в дни проведения матчей будет запрещено движение без пропуска по участкам Волоколамского проезда, проезда Стратонавтов, развороту на дублере Волоколамского шоссе на пересечении с Волоколамским проездом, Сходненском тупике.

Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля на участках Волоколамского проезда, проезда Стратонавтов, улице Летная.

Добавляется, что с 1 июня будет доступна временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековской до улицы Свободы. Ввод полосы позволит обеспечить бесперебойную работу бесплатных автобусов для болельщиков. В районе Тушинского тоннеля при движении в сторону центра выделенная полоса общественного транспорта переносится из левого пролета Тушинского тоннеля в правый.