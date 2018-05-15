К акции "Ночь в музее" присоединятся 12 столичных парков

Посетители во время международной акции Ночь музеев в очереди в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы. Архивное фото

Посетители во время международной акции Ночь музеев в очереди в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. К акции "Ночь в музее" с 19 по 20 мая присоединятся 12 столичных парков, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"К акции "Ночь в музее", которая пройдет с 19 по 20 мая, присоединится 12 парков столичного департамента культуры. Тема акции в этом году — "Шедевры из запасников". В 11 парках бесплатные мероприятия пройдут с 18.00 до 00.00, в "Музеоне" гостей ждут с 16.00", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в парке "Зарядье" с 18.00 до 00.00 можно будет увидеть парадное шествие стрельцов в костюмах образца XVI — начала XVIII веков. Они выполнят торжественное построение и разведение походным строем. Стрельцы также научат остей парка отливать сувенирные пули из свинца, помогут освоить технику письма XVI–XVII веков гусиными перьями, расскажут, как делать русских народных тряпичных кукол из отрезков ткани и разноцветных лент и ниток.

В Парке Горького 19 мая с 18.00 до 00.00 можно будет бесплатно посетить выставку "Парк Горького. Начало", уточняется в сообщении. Посетители парка смогут узнать, каким он был в 1930-е годы. На выставке представят чертежи первых беседок и павильонов, нереализованный план затопления "Лужников". Также гости парка смогут примерить необычные карнавальные костюмы.

Добавляется, что в "Музеоне" с 18.00 до полуночи откроют вернисаж современного искусства с работами молодых художников. А в 19.00 в парке начнется мастер-класс по лепке портрета с натуры.

"Многие столичные парки имеют уникальную историю и сами по себе являются музеями под открытым небом. Кроме того, на их территории расположены выставочные комплексы с временными и постоянными экспозициями. Именно поэтому парки традиционно принимают участие в акции "Ночь в музее", и в этом году они подготовили интересную и насыщенную программу", — рассказали порталу в пресс-службе департамента культуры Москвы.