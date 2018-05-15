В России пройдут 140 мероприятий в рамках перекрестных годов с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Около 140 мероприятий пройдут в России в рамках перекрестных "Года Японии в России" и "Года России в Японии", сообщил журналистам генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико.

"По всей России провели 180 (мероприятий), и еще остаются где-то 140", — сказал генконсул.

Он отметил, что мероприятия в рамках перекрестного года стартовали с сентября 2017 года и пройдут до июня 2019-го. В консульском округе, который включает Приморье, Камчатку и Колыму, прошло уже 46 мероприятий, планируется еще 46.

Генконсул уточнил, что среди них – заход в начале июня во Владивосток японского учебного парусного судна "Кайомару", фестиваль японского кино, концерты и мастер-классы.

Во время визита президента России Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года лидеры двух стран пришли к решению о проведении "Года Японии в России" и "Года России в Японии". В рамках "Года Японии в России" пройдут масштабные мероприятия, которые охватывают политику, экономику, культуру, науку, образование, молодежный обмен, спорт, обмен опытом.