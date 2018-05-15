В московских парках введут скидки для болельщиков ЧМ по футболу

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Болельщики чемпионата мира по футболу в Москве получат скидки в кафе в московском парке имени Горького, Музеоне и парке "Зарядье", сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Для болельщиков ЧМ-2018 сделают скидки в парках Москвы. В парке Горького и Музеоне будет предоставляться скидка в размере 10% тем, кто предъявит паспорт болельщика. В парке "Зарядье" скидка также составит 10%. Ее предоставят владельцам паспортов болельщиков в дни матчей чемпионата мира по футболу в кафе, расположенных в павильонах "Заповедное посольство", "Ледяная пещера" и "Медиацентр", — рассказал Ликсутов.

Стадион "Лужники" расположен близко к центру города, поэтому после окончания матча можно пройти по пешеходному маршруту и направиться в ближайшие парки и музеи города Москвы, к примеру, в парк культуры и отдыха имени Горького, в парк "Зарядье", пояснил Ликсутов.

"Именно поэтому мы вводим скидки. Это наш совместный проект с департаментом культуры и департаментом торговли и услуг. Кроме того, в информационных буклетах для болельщиков будут подробно описаны маршруты прибытия на стадион и убытия после матча, благодаря которым зрители могут выбрать удобный для них маршрут и вид транспорта", — добавил глава департамента транспорта.