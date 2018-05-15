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Общество

Раньше срока: названа дата запуска автомобильного движения по мосту в Крым

01:4615.05.2018
(обновлено: 01:52 15.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство Крымского моста и автоподходов со стороны ТаманиСтроительство Крымского моста и автоподходов со стороны Тамани
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Как отметили в инфоцентре, движение запустят на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока, первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.

По мосту будет разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запретят. "Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту — в 4:30 мск", — рассказали в инфоцентре.

Проинспектирует Путин

Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Во вторник в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив примет участие президент России Владимир Путин, сообщили ранее в Кремле.

"Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", — отмечается в сообщении.

В инфоцентре "Крымского моста" рассказали, что по мосту проедет колонна строительной техники. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны.

Кот Мостик "дал добро"

Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ранее стало известно, что талисман строителей Крымского моста кот Мостик проинспектировал всю автодорожную часть моста длиной 19 километров и отметил готовность к запуску движения.

Пользователи комментируют фотографию и сообщение Мостика, желая ему удачи. Среди них несколько просьб к коту сделать селфи с президентом Владимиром Путиным.

Десять советов туристам

Строители дали 10 полезных советов туристам, которые поедут по мосту через Керченский пролив в Крым, соответствующая информация опубликована в понедельник в официальном фотоблоге моста в Instargam.

Вид на Крымский мост с МКС
© Фото : Антон Шкаплеров \ Instagram
Российский космонавт показал фото моста в Крым с борта МКС
Первый совет — посидеть "на дорожку" на скамье "Крымский мост", которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском). Второй — сделать селфи с памятником поэту Михаилу Лермонтову, установленным на пути следования к мосту, третий — запастись креветками для символа стройки — кота Мостика, которого, возможно, удастся встретить.

При заезде на сам мост рекомендуется включить на полную мощность главный хит стройки — "Я забиваю сваю". Перед поездкой строители советуют изучить дельфинов, которые живут в Керченском проливе, это афалины и белобочки.

Проезжая под сводами арки моста, строители советуют загадать желание. Например, задержаться в Крыму на полтора года и прокатиться по мосту обратно на поезде. Въезжая с моста в Крым, всем советуют подняться на гору Митридат в Керчи, где сохранились руины античного города Пантикапея и виден самый длинный мост в России.

Строительство Крымского моста через Керченский пролив. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство транспорта РФ
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В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту
Восьмым советом значится — заглянуть на рыбный рынок в Керчи, чтобы купить местный деликатес. Выезжая из Керчи, строители советуют подмигнуть установленным фигурам сказочных существ — грифонам. Последний, десятый, совет связан с пожеланием запастись терпением, так как новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправиться в путешествие по мосту может быть очень много.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив

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