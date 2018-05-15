Раньше срока: названа дата запуска автомобильного движения по мосту в Крым

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Как отметили в инфоцентре, движение запустят на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока, первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.

По мосту будет разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запретят. "Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту — в 4:30 мск", — рассказали в инфоцентре.

Проинспектирует Путин

Во вторник в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив примет участие президент России Владимир Путин, сообщили ранее в Кремле.

"Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", — отмечается в сообщении.

В инфоцентре "Крымского моста" рассказали, что по мосту проедет колонна строительной техники. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны.

Кот Мостик "дал добро"

Ранее стало известно, что талисман строителей Крымского моста кот Мостик проинспектировал всю автодорожную часть моста длиной 19 километров и отметил готовность к запуску движения.

Пользователи комментируют фотографию и сообщение Мостика, желая ему удачи. Среди них несколько просьб к коту сделать селфи с президентом Владимиром Путиным.

Десять советов туристам

Строители дали 10 полезных советов туристам, которые поедут по мосту через Керченский пролив в Крым, соответствующая информация опубликована в понедельник в официальном фотоблоге моста в Instargam.

Первый совет — посидеть "на дорожку" на скамье "Крымский мост", которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском). Второй — сделать селфи с памятником поэту Михаилу Лермонтову, установленным на пути следования к мосту, третий — запастись креветками для символа стройки — кота Мостика, которого, возможно, удастся встретить.

При заезде на сам мост рекомендуется включить на полную мощность главный хит стройки — "Я забиваю сваю". Перед поездкой строители советуют изучить дельфинов, которые живут в Керченском проливе, это афалины и белобочки.

Проезжая под сводами арки моста, строители советуют загадать желание. Например, задержаться в Крыму на полтора года и прокатиться по мосту обратно на поезде. Въезжая с моста в Крым, всем советуют подняться на гору Митридат в Керчи, где сохранились руины античного города Пантикапея и виден самый длинный мост в России.

Восьмым советом значится — заглянуть на рыбный рынок в Керчи, чтобы купить местный деликатес. Выезжая из Керчи, строители советуют подмигнуть установленным фигурам сказочных существ — грифонам. Последний, десятый, совет связан с пожеланием запастись терпением, так как новые дороги в Крыму еще строятся, а желающих отправиться в путешествие по мосту может быть очень много.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.