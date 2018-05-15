Раньше срока: названа дата запуска автомобильного движения по мосту в Крым

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Как отметили в инфоцентре, движение запустят на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока, первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани.
Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.
По мосту будет разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться на нем запретят. "Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту — в 4:30 мск", — рассказали в инфоцентре.
Проинспектирует Путин
"Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", — отмечается в сообщении.
В инфоцентре "Крымского моста" рассказали, что по мосту проедет колонна строительной техники. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны.
Кот Мостик "дал добро"
Пользователи комментируют фотографию и сообщение Мостика, желая ему удачи. Среди них несколько просьб к коту сделать селфи с президентом Владимиром Путиным.
Десять советов туристам
Строители дали 10 полезных советов туристам, которые поедут по мосту через Керченский пролив в Крым, соответствующая информация опубликована в понедельник в официальном фотоблоге моста в Instargam.
При заезде на сам мост рекомендуется включить на полную мощность главный хит стройки — "Я забиваю сваю". Перед поездкой строители советуют изучить дельфинов, которые живут в Керченском проливе, это афалины и белобочки.
Проезжая под сводами арки моста, строители советуют загадать желание. Например, задержаться в Крыму на полтора года и прокатиться по мосту обратно на поезде. Въезжая с моста в Крым, всем советуют подняться на гору Митридат в Керчи, где сохранились руины античного города Пантикапея и виден самый длинный мост в России.
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.
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