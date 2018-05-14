В Москве проходит акция "На работу на велосипеде"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Девять "энергетических точек" с угощениями и сувенирами откроются 18 мая в разных частях Москвы для участников акции "На работу на велосипеде", сообщил РИА Новости советник заместителя министра транспорта РФ, куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов.

Акция "На работу на велосипеде" проходит в столице с 14 по 27 мая. В течение двух недель партнеры акции, в числе которых кафе, рестораны и магазины будут предоставлять посетителям на велосипедах скидки и бонусы, а работодатели призовут своих сотрудников попробовать приехать в офис на велосипедах. Кроме того, жители столицы и Подмосковья в эти дни смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных электропоездах ОАО "Центральная ППК" и АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания".

"В пятницу, 18 мая с 8 до 11 часов в разных частях города будут организованы "энергетические точки", где все участники акции смогут получить сувениры и угощения, пообщаться с организаторами и зарядиться положительными эмоциями на весь день", — сообщил Кумов РИА Новости.

Они будут организованы на Рождественском бульваре, дом 1 (у входа в Центральный Рынок), на Мытной улице, дом 74 (у входа в Даниловский Рынок), на Новодмитровской, 1 (на территории Хлебозавода №9), Ленинградском проспекте, 26 строение 1 (в сквере возле офиса "Гринпис России"), Старой Басманной, 15 (веранда около центрального входа в Сад имени Баумана), Ленинском проспекте, 95 (пересечение улицы Академика Пилюгина и Ленинского проспекта), на Тверском бульваре, 2 (слева от главного входа в Тасс), Крымском Валу, 10, строение 1 (возле входа в велопрокат Electra у Музеона) и на Пресненской набережной, 6, строение 2 (Музей "Москва-Сити", башня "Империя"), уточнил Кумов.

Он добавил, что к акции "На работу на велосипеде" в этот раз присоединилось уже свыше 150 компаний и организаций. О своих намерениях принять участие сообщили представители различных департаментов правительства Москвы, Государственной Думы РФ, министерств и ведомств.