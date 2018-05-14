МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Госдуме предложили ввести ежемесячные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий в размере не менее половины прожиточного минимума от среднего по Российской Федерации, следует из законопроекта, внесенного в базу данных нижней палаты парламента.
Набор социальных услуг (НСУ) в настоящее время составляет 1075 рублей 19 копеек в месяц, а его натуральная форма включает в себя лекарственные, медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время количество ветеранов боевых действий в России составляет порядка 1,3 миллиона человек. Соответственно для реализации законопроекта, по расчетам его авторов, потребуется около 37 миллиардов рублей.
Авторами законопроекта выступили депутаты от ЛДПР: зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, первый зампред комитета по контролю и регламенту Александр Курдюмов и первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев.