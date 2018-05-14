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Общество

Автомобильную часть моста через Керченский пролив оборудовали знаками

15:2414.05.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСтроительство Крымского моста и автомобильных подходов со стороны Краснодарского края. Архивное фотоСтроительство Крымского моста и автомобильных подходов со стороны Краснодарского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Автомобильную часть моста через Керченский пролив оборудовали дорожными знаками, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Строительство автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Завершилось строительство автоподходов к мосту в Крым
По данным инфоцентра, это завершающий этап обустройства дороги длиной 19 километров.

"Маски знаков изготовлены из пленки с высокой интенсивностью световозвращения. Применяется оптическая система из микропризм. Свет фар падает на них, преломляется и отражается. Такие знаки будет хорошо видно в светлое и темное время суток. Они закреплены на металлических стойках и расставлены по схеме, согласованной с ГИБДД", — цитирует инфоцентр главного инженера подрядной организации Вадима Зеленского.

На всем протяжении моста установлено более 60 стандартных знаков, указывающих километраж и направление движения.

"Встречать водителей при заезде на мост со стороны Крыма или Кубани будут знаки индивидуального проектирования с официальным названием объекта. Его выбрали россияне на сайте назовимост.рф в конце 2017 года. 64 % авторизированных пользователей проголосовали за вариант "Крымский мост", — сообщается в пресс-релизе.

По данным инфоцентра, для контроля за соблюдением правил дорожного движения на Крымском мосту установлено 10 автоматических комплексов.

"Вся информация будет поступать в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове", — говорится в сообщении.

Строительство Крымского моста
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят 16 мая
Заказчиком строительства автомобильного подхода к мосту со стороны Крыма является государственное казенное учреждение республики Крым "Служба автомобильных дорог республики Крым". Подрядчиком строительства дороги категории 1Б является АО "ВАД", итоговая стоимость строительства, согласно контракту, составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность дороги — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае. Заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора сообщал, что принял у строителей автодорожную часть моста для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Крымский мост
Каким будет мост через Керченский пролив
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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gorez-15
Прошла информация, что торжественное открытие движения по Крымскому мосту состоится 15 мая с участием Путина.
Я это представляю себе так: Путин, вместе с Порошенко, перережут алую ленточку, слева специально для укрских морекопателей заиграет марш "Прошание славянки", символизирующий передачу Крымского полуострова России, а справа выбегут пионеры с цветами под руководством Гройсмана и посла США вна Уркаине......, как там его...., постоянно забываю его фамилию.....
15:51
14.05.2018
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evt68
Так может теперь до Аляски перекинем, земля то наша.
15:40
14.05.2018
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