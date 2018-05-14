Автомобильную часть моста через Керченский пролив оборудовали знаками

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Автомобильную часть моста через Керченский пролив оборудовали дорожными знаками, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
"Маски знаков изготовлены из пленки с высокой интенсивностью световозвращения. Применяется оптическая система из микропризм. Свет фар падает на них, преломляется и отражается. Такие знаки будет хорошо видно в светлое и темное время суток. Они закреплены на металлических стойках и расставлены по схеме, согласованной с ГИБДД", — цитирует инфоцентр главного инженера подрядной организации Вадима Зеленского.
На всем протяжении моста установлено более 60 стандартных знаков, указывающих километраж и направление движения.
"Встречать водителей при заезде на мост со стороны Крыма или Кубани будут знаки индивидуального проектирования с официальным названием объекта. Его выбрали россияне на сайте назовимост.рф в конце 2017 года. 64 % авторизированных пользователей проголосовали за вариант "Крымский мост", — сообщается в пресс-релизе.
По данным инфоцентра, для контроля за соблюдением правил дорожного движения на Крымском мосту установлено 10 автоматических комплексов.
"Вся информация будет поступать в Центральный диспетчерский пункт, расположенный в производственной базе эксплуатационной службы моста на Таманском полуострове", — говорится в сообщении.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае. Заказчик строительства ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора сообщал, что принял у строителей автодорожную часть моста для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.
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