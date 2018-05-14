На Международные интеллектуальные игры в Якутию приедут дети из 22 стран

ЯКУТСК, 14 мая — РИА Новости. Школьники из 22 стран мира, в частности из Монголии, Китая, Южной Кореи, Филиппин, Ирана, Ирака, ОАЭ и стран СНГ, примут участие в Международных интеллектуальных играх (International Science Games), которые пройдут в Якутии с 8 по 15 июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и администрации Республики Саха (Якутия).

Международные интеллектуальные игры для детей от 10 до 16 лет пройдут в столице Якутии впервые, сказал собеседник агентства. Участники будут соревноваться на олимпиадах по математике, физике, химии и информатике, а также в робототехнике и разработке программных приложений.

"В рамках игр мы проведем международные олимпиады по физике, математике, соревнования по робототехнике. Сначала мы боялись, что люди не поедут так далеко — на северо-восток Азии, в холодную Якутию. Сегодня мы уже получили заявки 44 ведущих школ из 22 стран, 15 школ — из России. Мы очень серьезно готовимся к этому событию", — процитировали в пресс-службе слова главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова.

Глава региона напомнил, что раз в четыре года в Якутии проходили Международные детские спортивные игры "Дети Азии". В 2020 году местом проведения соревнований станет столица Монголии Улан-Батор. В этом году в республике Саха вместо спортивных игр проведут детские Международные интеллектуальные игры.

"В Якутии мы традиционно проводим культурные и спортивные мероприятия международного уровня. Последние годы это наша открытая карта перед миром и теми, кто интересуется жизнью Дальнего Востока и Сибири. Решения, которые мы принимаем, направлены на то, чтобы улучшить имидж республики, чтобы люди за пределами РФ знали, что есть такая территория — Якутия, которая живет своими достижениями", — сказал глава региона.

В пресс-службе добавили, что на интеллектуальных играх в Якутске будет организована детская медийная научная школа, выставка научно-исследовательских работ школьников, мастер-классы известных ученых и технологическое шоу. На площадках игр пройдут публичные лекции известных политиков, деятелей науки, культуры и бизнеса, а также будут проведены круглые столы по актуальным научно-техническим проблемам, в том числе научно-практический симпозиум по образованию для одаренных детей.

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