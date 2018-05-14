МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 15 мая, примет участие в торжественном открытии строителями моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба Кремля.

"15 мая президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Глава государства ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив", — говорится в сообщении.

Автомобильное движение по мосту будет запущено 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост". А накануне, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют мостостроители.

"Колонна строительной техники проедет по автодороге. В мероприятии примут участие представители мостоотрядов из разных регионов страны. Среди них ведущие специалисты отрасли, прошедшие глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи", — отметили в инфоцентре.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года, поездов в конце 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

В послании Федеральному Собранию в начале марта Путин сообщил, что автомобильное движение по Крымскому мосту откроется уже через несколько месяцев. Чуть позже, в середине марта, президент РФ приехал на Крымский мост, где осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста и побеседовал со строителями. Общаясь с ними, Путин высказал пожелание, чтобы люди могли начать пользоваться им уже в наступающем летнем сезоне.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о скором открытии автомобильного движения, отмечал, что на российском руководстве после присоединения Крыма "лежала колоссальная ответственность — наладить нормальную жизнь на полуострове", которая была далека от российских стандартов.