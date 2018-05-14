Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят 16 мая

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

"Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Первыми по мосту проедут местные жители – крымчане и кубанцы", — отмечается в пресс-релизе.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону.

"Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 мск", — рассказали в инфоцентре.

Накануне запуска движения, 15 мая, автодорожную часть Крымского моста торжественно откроют строители. В церемонии примет участие Владимир Путин.

Также сегодня стало известно, что строители завершили возведение автоподходов к мосту. Открывать дополнительные путепроводы и развязки больше не планируется — все проектные решения выполнены.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.

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