Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят 16 мая

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив запустят 16 мая, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону.
"Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 км/ч. Остановка на мосту запрещена. Въезд на автоподходы к Крымскому мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту – в 4:30 мск", — рассказали в инфоцентре.
Также сегодня стало известно, что строители завершили возведение автоподходов к мосту. Открывать дополнительные путепроводы и развязки больше не планируется — все проектные решения выполнены.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.
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