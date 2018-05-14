Путин поручил найти фирму для архитектурных работ в Новодевичьем монастыре

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить на 2018-2022 годы подрядчика для работ по сохранению "Ансамбля Новодевичьего монастыря".

"Определить на 2018-2022 годы обладающего необходимой квалификацией единственного подрядчика (исполнителя) работ по сохранению объектов особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации "Ансамбль Новодевичьего монастыря", а также по устранению недостатков по объектам, отреставрированным в предыдущие годы", — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Как отмечается, президент также поручил рассмотреть вопрос о выделении в 2018 году Минстрою России бюджетных ассигнований федерального бюджета на разработку проектно-сметной документации на строительство на территории особо ценного объекта культурного наследия народов России "Ансамбль Новодевичьего монастыря" внутриплощадочных инженерных сетей и на строительство сетей электроснабжения. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Сообщается, что правительству Москвы при участии Русской православной церкви поручено рассмотреть вопрос о предоставлении федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный исторический музей" земельного участка по адресу город Москва, Лужнецкий проспект, владения 13, 15, для создания экспозиционно-выставочного музейного центра. В случае невозможности его предоставления поручено выделить другой земельный участок необходимой площади в шаговой доступности от Новодевичьего монастыря. Ответственным за исполнение поручения назначен мэр Москвы Сергей Собянин.