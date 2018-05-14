Медведев 16 мая примет участие в Петербургском юридическом форуме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 16 мая примет участие в Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), сообщила пресс-служба кабмина.
Как отмечается, среди спикеров форума — исполняющий обязанности министра юстиции России Александр Коновалов, председатель КС РФ Валерий Зорькин, заместитель председателя ЕСПЧ Ангелика Нусбергер, руководитель Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристос Якумополос, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, директор Института Макса Планка по инновациям и конкуренции Йозеф Дрексл. Также в форуме примут участие руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, вице–президент Boeing International, президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.
"На полях" форума состоится первая церемония вручения премии Петербургского международного юридического форума в области частного права. Юридическая научная награда, не имеющая аналогов как в России, так и за рубежом, была учреждена в 2017 году", — добавили в пресс-службе.