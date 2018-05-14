Медведев 16 мая примет участие в Петербургском юридическом форуме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 16 мая примет участие в Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства России выступит на пленарном заседании "Будущее юридической профессии". В рамках деловой программы Форума будут обсуждаться последние события в правовой практике, изменения в международном и российском законодательстве, а также актуальные вопросы мирового сотрудничества. В рамках ПМЮФ запланировано более 90 мероприятий: дискуссии, презентации, лекции, игровые судебные процессы и сателлитные мероприятия", — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди спикеров форума — исполняющий обязанности министра юстиции России Александр Коновалов, председатель КС РФ Валерий Зорькин, заместитель председателя ЕСПЧ Ангелика Нусбергер, руководитель Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Кристос Якумополос, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, директор Института Макса Планка по инновациям и конкуренции Йозеф Дрексл. Также в форуме примут участие руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, вице–президент Boeing International, президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

В 2018 году гостями ПМЮФ станут представители крупнейших мировых юридических компаний, члены арбитражных, конституционных, уголовных и гражданских судов, руководители университетов из десятков стран, среди которых Австралия, Австрия, Аргентина, Алжир, Белоруссия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Италия, Испания, Китай, Корея, Мексика, Нидерланды, ОАЭ, Сингапур, США, Турция, Франция, Финляндия, Швейцария, Япония.

"На полях" форума состоится первая церемония вручения премии Петербургского международного юридического форума в области частного права. Юридическая научная награда, не имеющая аналогов как в России, так и за рубежом, была учреждена в 2017 году", — добавили в пресс-службе.