Пострадавшие от паводка в Якутии получат помощь из федерального бюджета

АМГА (Якутия), 14 мая — РИА Новости. Все пострадавшие в результате паводка в Якутии получат материальную помощь из федерального бюджета, сообщил исполняющий обязанности главы МЧС РФ Владимир Пучков на встрече с жителями Амгинского района республики, наиболее пострадавшего от подтопления.

"Каждый пострадавший получит помощь из федерального бюджета, резервного фонда правительства РФ. Будут осуществлены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому пострадавшему, а также компенсации в размере 50 тысяч рублей за частично утраченное имущество и 100 тысяч рублей за полностью утраченное имущество", — сказал Пучков. Он отметил, что также будут приняты дополнительные меры адресной поддержки многодетным семьям, пенсионерам и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

И. о. главы МЧС вместе с главой республики Егором Борисовым проверили, как ведутся аварийно-восстановительные работы в пострадавших от паводка населенных пунктах, где уже начали работать межведомственные оценочные группы.

"Я попрошу вас по возможности быть дома, так как каждый из вас должен принимать участие в оценке состояния домовладения, чтобы все соответствующие акты были согласованы с каждым из вас", — сказал Пучков, отметив, что все, кто был зарегистрирован по месту жительства, материальную помощь получат автоматически.

"Остальным мы упростим механизмы подготовки документов для получения помощи", — пояснил и. о. министра. Он обратил внимание, что никаких поборов за справки быть не должно. "Кроме того, все цены на продукты и предметы первой необходимости должны находиться под постоянным контролем. Их рост не допустим", — подчеркнул Пучков.