Росгвардеец спас девочку, которой стало плохо в машине на МКАД в Москве

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сотрудник Росгвардии спас в День победы четырехлетнюю девочку, которая потеряла сознание и начала задыхаться в машине матери при движении по МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества ведомства.

"Инцидент произошел около 14.00 на МКАД. Проезжая на своей машине по автомагистрали, инспектор ВАИ Центра специального назначения "Витязь" Росгвардии прапорщик Ильдар Бахтияров обратил внимание на женщину у обочины, которая просила о помощи", — говорится в сообщении.

Как позже выяснилось, женщина и ее четырехлетняя дочь возвращались от родственников домой. В дороге ребенок внезапно потерял сознание и начал задыхаться.

"Ильдар Бахтияров оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и, оценив ситуацию, посадил ребенка и ее мать в свой автомобиль и повез в ближайшее медицинское учреждение. В пути он остановился у патрульного экипажа ДПС, который сопроводил их до больницы", — отметили в ведомстве, уточнив, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

По словам врачей, инцидент завершился благополучно во многом благодаря оперативным и грамотным действиям военнослужащего Росгвардии. Поступок Ильдара Бахтиярова оценен командованием соединения. Прапорщик уже поощрен командиром воинской части.