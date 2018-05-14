МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Сотрудник Росгвардии спас в День победы четырехлетнюю девочку, которая потеряла сознание и начала задыхаться в машине матери при движении по МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в понедельник в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества ведомства.
Как позже выяснилось, женщина и ее четырехлетняя дочь возвращались от родственников домой. В дороге ребенок внезапно потерял сознание и начал задыхаться.
"Ильдар Бахтияров оказал пострадавшей первую медицинскую помощь и, оценив ситуацию, посадил ребенка и ее мать в свой автомобиль и повез в ближайшее медицинское учреждение. В пути он остановился у патрульного экипажа ДПС, который сопроводил их до больницы", — отметили в ведомстве, уточнив, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
По словам врачей, инцидент завершился благополучно во многом благодаря оперативным и грамотным действиям военнослужащего Росгвардии. Поступок Ильдара Бахтиярова оценен командованием соединения. Прапорщик уже поощрен командиром воинской части.