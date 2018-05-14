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Общество

Более трех миллионов человек в Москве участвовали в апрельских субботниках

11:0814.05.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники городского субботника в парке Зарядье в МосквеУчастники городского субботника в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более трех миллионов человек в Москве приняли участие в субботниках, которые проводились в рамках месячника в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Субботник. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников 14 и 21 апреля, а также месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.

"14 и 21 апреля в Москве прошли общегородские субботники. Они проводятся ежегодно в рамках месячника благоустройства. Участие в субботниках традиционно приняли более 3 миллионов человек — жители города, студенты, трудовые коллективы и работники сферы ЖКХ", — рассказали в комплексе городского хозяйства.

Всех участников субботников обеспечили уборочным инвентарем, инструментами, средствами защиты, а также посадочным материалом.

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© РИА Новости
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Чистые дороги и дворы

В рамках месячника благоустройства в столице провели масштабные работы по приведению в порядок всех городских объектов, в том числе жилищного фонда, дворовых территорий, объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети, озелененных территорий, а также объектов социальной сферы, потребительского рынка, строительных площадок.

Участники городского субботника в парке Зарядье в Москве. 14 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дороги и дворы, как отметили в пресс-службе, помыли концентрированным моющим средством пять раз, а плитку на пешеходных зонах и тротуарах — три раза. Кроме этого в рамках месячника в городе очистили от грязи более 63 тысяч дорожных знаков и указателей и 876 тоннелей и мостов, 624 подземных и надземных перехода, а также 17 памятников, которые находятся в ведении ГБУ "Гормост".

На площади в один миллион квадратных метров был выполнен текущий дорожный ремонт, а на 347 объектах рабочие устранили дефекты дорожного покрытия.

"Во время общегородских субботников привели в порядок 1970 детских и 493 спортивных площадки, около 15 тысяч малых архитектурных форм и садово-парковой мебели. Во дворах и парках москвичи прогребли 8156 гектаров, а также привели в порядок более 295 гектаров газонов", — рассказали в комплексе городского хозяйства.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЮный участник общегородского субботника в Парке искусств "Музеон"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юный участник общегородского субботника в Парке искусств "Музеон"

Чиновники высаживают деревья

Участниками субботников, как сообщалось ранее, стали не только обычные горожане, но и чиновники. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 21 апреля принял участие в общегородском субботнике в жилом дворе района Орехово-Борисово Южное. Взяв лопату, градоначальник посадил в жилом дворе дерево черемухи, а затем пообщался с жителями.

Четырнадцатого апреля в субботнике в парке "Сосенки" на юге Москвы принял участие и заместитель мэра Петр Бирюков, который также высадил дерево черемухи.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники общегородского субботника в Парке искусств "Музеон"
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Участники общегородского субботника в Парке искусств "Музеон"
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