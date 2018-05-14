Более трех миллионов человек в Москве участвовали в апрельских субботниках

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Более трех миллионов человек в Москве приняли участие в субботниках, которые проводились в рамках месячника в апреле, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников 14 и 21 апреля, а также месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции "Миллион деревьев" в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.

"14 и 21 апреля в Москве прошли общегородские субботники. Они проводятся ежегодно в рамках месячника благоустройства. Участие в субботниках традиционно приняли более 3 миллионов человек — жители города, студенты, трудовые коллективы и работники сферы ЖКХ", — рассказали в комплексе городского хозяйства.

Всех участников субботников обеспечили уборочным инвентарем, инструментами, средствами защиты, а также посадочным материалом.

Чистые дороги и дворы

В рамках месячника благоустройства в столице провели масштабные работы по приведению в порядок всех городских объектов, в том числе жилищного фонда, дворовых территорий, объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети, озелененных территорий, а также объектов социальной сферы, потребительского рынка, строительных площадок.

Дороги и дворы, как отметили в пресс-службе, помыли концентрированным моющим средством пять раз, а плитку на пешеходных зонах и тротуарах — три раза. Кроме этого в рамках месячника в городе очистили от грязи более 63 тысяч дорожных знаков и указателей и 876 тоннелей и мостов, 624 подземных и надземных перехода, а также 17 памятников, которые находятся в ведении ГБУ "Гормост".

На площади в один миллион квадратных метров был выполнен текущий дорожный ремонт, а на 347 объектах рабочие устранили дефекты дорожного покрытия.

"Во время общегородских субботников привели в порядок 1970 детских и 493 спортивных площадки, около 15 тысяч малых архитектурных форм и садово-парковой мебели. Во дворах и парках москвичи прогребли 8156 гектаров, а также привели в порядок более 295 гектаров газонов", — рассказали в комплексе городского хозяйства.

Чиновники высаживают деревья

Участниками субботников, как сообщалось ранее, стали не только обычные горожане, но и чиновники. Так, мэр Москвы Сергей Собянин 21 апреля принял участие в общегородском субботнике в жилом дворе района Орехово-Борисово Южное. Взяв лопату, градоначальник посадил в жилом дворе дерево черемухи, а затем пообщался с жителями.

Четырнадцатого апреля в субботнике в парке "Сосенки" на юге Москвы принял участие и заместитель мэра Петр Бирюков, который также высадил дерево черемухи.