Завершилось строительство автоподходов к мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Автоподход со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив полностью готов, сообщили РИА Новости в госкомитете дорожного хозяйства республики.
Также в воскресенье в Керчи запустили движение на новом путепроводе, который построен над автоподходом к мосту, чтобы обеспечить связь между микрорайоном Аршинцево и центром города.
Открывать дополнительные путепроводы и развязке в районе автоподходов больше не планируется — все проектные решения уже выполнены. Всего построили три путепровода и пять локальных очистных сооружений. Сам автоподход, который соединит Крымский мост и строящуюся трассу "Таврида" уже обустроили барьерным ограждением, разметкой, освещением, шумозащитными экранами и дорожными знаками. На обочинах автоподхода высевают траву.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение уже в мае. Пуск которого запланирован на вторую половину месяца.
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