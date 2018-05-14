Завершилось строительство автоподходов к мосту в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости. Автоподход со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив полностью готов, сообщили РИА Новости в госкомитете дорожного хозяйства республики.

"Сам автоподход в Керчи (четыре полосы в двух направлениях, длина 8,6 км) полностью готов. Открытие движения на нем произойдет одновременно с открытием движения на Крымском мосту", — сказали в пресс-службе.

Также в воскресенье в Керчи запустили движение на новом путепроводе, который построен над автоподходом к мосту, чтобы обеспечить связь между микрорайоном Аршинцево и центром города.

Открывать дополнительные путепроводы и развязке в районе автоподходов больше не планируется — все проектные решения уже выполнены. Всего построили три путепровода и пять локальных очистных сооружений. Сам автоподход, который соединит Крымский мост и строящуюся трассу "Таврида" уже обустроили барьерным ограждением, разметкой, освещением, шумозащитными экранами и дорожными знаками. На обочинах автоподхода высевают траву.

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Заказчик возведения автомобильного подхода к мосту со стороны Крыма — "Служба автомобильных дорог республики Крым". Подрядчиком стало АО "ВАД", итоговая стоимость строительства оставила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность дороги — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь. Однако строители заявили, что идут с опережением графика и планируют открыть движение уже в мае. Пуск которого запланирован на вторую половину месяца.

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