ЦБ планирует изменить тарифы ОСАГО в августе, пишут СМИ

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Банк России планирует изменить базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию проекта указания о базовых ставках тарифов ОСАГО.

Сообщается, что закон об ОСАГО дает ЦБ РФ право менять тарифы на этот вид страхования, но делать это можно не чаще одного раза в год. Пока ЦБ дважды воспользовался этим правом – и оба раза тарифы росли, последний раз регулятор их поднимал в апреле 2015 года.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на так называемый коэффициент бонус-малус – он предусматривает скидки за безаварийную езду и, наоборот, надбавки за попадание в аварии. Эту систему ЦБ менять не намерен, пишет издание.

Как отмечает газета, ЦБ РФ собирается ввести новые тарифы вместо нынешних, действие которых будет прекращено с 31 августа. В проекте ЦБ не указаны суммы минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, территориальные коэффициенты и коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя. Их размер ЦБ еще предстоит определить. Действующие коэффициенты бонус-малус и мощности двигателя ЦБ предлагает оставить прежними.

Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает изменение базовых тарифов ОСАГО с 31 августа, речь и шла об изменении тарифов со второго полугодия, сообщил газете президент РСА Игорь Юргенс. Он считает, что нужно полностью освобождать тарифы ОСАГО от государственного регулирования. По его мнению, после либерализации тарифов ОСАГО для убыточных клиентов стоимость ОСАГО может возрасти на 25–50%, для неубыточных – снизиться на 50%.

Представитель ЦБ не стал комментировать изданию проект указания. Он лишь отметил, что поэтапная комплексная программа стабилизации ситуации на рынке ОСАГО будет представлена регулятором в ближайшее время. Позиция Минфина – постепенный переход от государственного регулирования тарифов ОСАГО к рыночному тарифообразованию, сообщил газете замминистра финансов Алексей Моисеев.