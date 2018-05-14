Врачи рассказали о состоянии Алексея Малобродского

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Состояние бывшего директора "Гоголь-центра", фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского в понедельник по-прежнему оценивается как средней тяжести, сообщили РИА Новости в городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

"Состояние средней тяжести, в кардиологии. Температура — 36,3", — сказала собеседница агентства.

В четверг Басманный суд Москвы повторно отказался перевести Малобродского из СИЗО под домашний арест, после чего экс-директору "Гоголь-центра" стало плохо. Его госпитализировали в кардиореанимацию в тяжелом состоянии. Как заявил РИА Новости кардиохирург Малобродского Ярослав Ашихнин, у него нестабильная стенокардия — ситуация, при которой очень высок риск развития инфаркта миокарда.