Московским гаишникам вернут "стаканы"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На дорогах Москвы снова появятся ветрозащитные стеклянные кабины для сотрудников Госавтоинспекции, сообщает газета "Известия" со ссылкой на столичный департамент капремонта.

Впервые подобные сооружения для регулировщиков появились в Москве в 1950-х годах. За характерное сходство в народе кабины называли "стаканами". В них сотрудники ГАИ (позже и ДПС) могли укрыться от ветра, солнца или снегопада зимой. В 2008-2010 годах все кабины демонтировали.

"Стационарные сооружения "Консоль регулировщика", как правило, оборудованы только пультом управления светофорными объектами, позволяющими регулировать дорожное движение и нести службу в более комфортных условиях", — рассказали в пресс-службе МВД.

Новые конструкции монтируют почти на всех важных перекрестах и магистралях, "стаканы" появятся и на спецтрассах. В ведомстве пояснили, что установкой кабин занимаются владельцы дорог. В Москве смонтировано уже 38 кабин. В среднем расходы на сооружение достигают 500 тысяч рублей, уточнили в департаменте капремонта Москвы.

"Стаканы" уже используются сотрудниками столичной полиции. Они могут появиться и в других городах России.