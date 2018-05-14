В Минздраве рассказали, где будут проводить ежегодные медосмотры

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Медосмотры в России должны проводить отделения медицинской профилактики, центры здоровья и медико-санитарные части крупных предприятий, а не участковые терапевты и врачи общей практики, считает главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Одна из целей, которую предполагается достигнуть в указанный срок, — это обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.

"Это будет дополнительная нагрузка для системы здравоохранения, но ни в коем случае нельзя это взваливать на участковых терапевтов и врачей общей практики, это могут быть отделения медицинской профилактики, которые тоже потребуют усиления, и это может быть дополнительная нагрузка на центры здоровья и, конечно, на медико-санитарные части крупных предприятий, где работают большое количество работников", — рассказал РИА Новости Бойцов.

Он добавил, что ежегодно при прохождении медосмотров у каждого восьмого выявляется сердечно-сосудистое заболевание. У 135 из 100 тысяч обследуемых обнаруживается онкологическое заболевание. Однако доля онкологических заболеваний выявляемых на первой и второй стадии значительно выросла.