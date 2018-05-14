МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Работы по благоустройству начались на въездных группах шоссе Энтузиастов и Мичуринского проспекта в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник.

"В этом году комплекс городского хозяйства благоустроит въездные группы на шоссе Энтузиастов и Мичуринском проспекте. Там уберут под землю воздушные провода, заменят асфальтобетонное покрытие тротуаров и проезжей части, а также высадят газоны", — сказал он.

Основная задача благоустройства этих транспортных развязок заключается в создании хорошего первого впечатления о столице у всех, кто въезжает в Москву на автомобилях или общественном транспорте с юго-западной и восточной стороны, пояснил заммэра. Также комплексное благоустройство позволит сделать придорожные территории привлекательными, комфортными и безопасными как для пешеходов, так и для водителей.

Сейчас на территории, где ведутся работы, выставлены ограждения и водоналивные блоки. Перекрывать движение полностью не планируется, но возможны ограничения движения на отдельных участках. После завершения работ по благоустройству схема движения изменена не будет.

На въездной группе шоссе Энтузиастов в настоящее время выполняются работы по прокладке траншей для кабельной канализации методом горизонтально-направленного бурения. На въездной группе Мичуринского проспекта эти работы уже завершены, там ведутся работы по перекладке воздушных линий в кабельную канализацию, а также по замене водосборных и телескопических лотков. На обеих въездных группах проводится демонтаж бортового камня.

"В ходе работ по комплексному благоустройству на этих въездных группах воздушные провода уберут под землю, заменят асфальтобетонное покрытие тротуаров и проезжей части, установят новый бордюрный камень, устроят новые газоны, выполнят работы по озеленению", — добавил Бирюков.

Работы по благоустройству планируется завершить летом этого года.