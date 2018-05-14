В Минздраве рассказали о задаче увеличить продолжительность жизни россиян

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Увеличение продолжительности жизни в РФ до 78 лет к 2024 году, о котором сказано в указе президента России Владимира Путина, очень амбициозная задача, считает главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет до 2024 года, к 2030 году — до 80 лет.

"Это очень амбициозная задача (увеличение продолжительности жизни). Сейчас нам в течение месяца – двух будет более понятно, когда Национальным центром профилактической медицины закончится анализ результатов второго эпидемиологического исследования ЭССЭ – РФ, который покажет динамику распространенности факторов риска. Это будет привязано к динамике показателей смертности населения, тогда будет понятно, насколько адекватно запланированы темпы снижения факторов риска, и что особенно важно, на что надо делать основной упор", — рассказал РИА Новости Бойцов.

Он также добавил, что некоторые факторы риска, влияющие на продолжительность жизни, известны из предыдущих исследований. К ним относятся артериальная гипертония, ожирение и употребление алкоголя.

"У нас 39% мужчин до 60 лет не доживают, а 32% из этого показателя – это смерти, связанные с внешними причинами или с пагубным употреблением алкоголя", — отметил Бойцов.

Увеличивать продолжительность жизни, по словам Бойцова, планируется за счет интенсификации мер по пропаганде здорового образа жизни, по обеспечению условий для ведения ЗОЖ и повышения качества оказания медицинской помощи.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что особое внимание по обсуждению проблем формирования здорового образа жизни уделят участники форума "Здоровье нации — основа процветания России", который пройдет в Москве с 30 мая по 1 июня.

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