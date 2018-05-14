В Минздраве рассказали о задаче увеличить продолжительность жизни россиян

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Увеличение продолжительности жизни в РФ до 78 лет к 2024 году, о котором сказано в указе президента России Владимира Путина, очень амбициозная задача, считает главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.
"Это очень амбициозная задача (увеличение продолжительности жизни). Сейчас нам в течение месяца – двух будет более понятно, когда Национальным центром профилактической медицины закончится анализ результатов второго эпидемиологического исследования ЭССЭ – РФ, который покажет динамику распространенности факторов риска. Это будет привязано к динамике показателей смертности населения, тогда будет понятно, насколько адекватно запланированы темпы снижения факторов риска, и что особенно важно, на что надо делать основной упор", — рассказал РИА Новости Бойцов.
Он также добавил, что некоторые факторы риска, влияющие на продолжительность жизни, известны из предыдущих исследований. К ним относятся артериальная гипертония, ожирение и употребление алкоголя.
"У нас 39% мужчин до 60 лет не доживают, а 32% из этого показателя – это смерти, связанные с внешними причинами или с пагубным употреблением алкоголя", — отметил Бойцов.
Увеличивать продолжительность жизни, по словам Бойцова, планируется за счет интенсификации мер по пропаганде здорового образа жизни, по обеспечению условий для ведения ЗОЖ и повышения качества оказания медицинской помощи.
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