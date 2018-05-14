В Минздраве призвали создавать позитивную рекламу здорового питания

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Социальную рекламу позитивного направления о здоровом питании, против потребления табака и алкоголя необходимо создавать для формирования здорового образа жизни у россиян, считает главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов.

"Очень важно не столько запрещать, сколько давать контрмеры в отношении социальной рекламы позитивного направления. Мы хотим создавать рекламу здоровому питанию. Мы хотим создавать рекламу, которая направлена против потребления табака, электронных сигарет, алкоголя, против ожирения. У нас нет вообще этой рекламы, хотя 5% от общей рекламной продукции должно быть рекламой социального характера", — рассказал РИА Новости Бойцов.

В рамках информационно-коммуникационной кампании национального приоритетного проекта "Здоровье" разрабатывается реклама для интернета и ролики, которые могут быть на региональных каналах телевидения. Но в Минздраве не уверены, что в ближайшее время удастся договориться с федеральными каналами о трансляции этих роликов, отметил Бойцов.

Такая информационная кампания не первая, которую проводит Минздрав. "В общем-то, мне кажется, что это работает, потому что тема здорового образа жизни овладела и населением в целом, и научной общественностью, и чиновниками, администраторами, и работодателями", — добавил Бойцов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Среди целей, которых предполагается достигнуть в указанный срок, значатся вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.