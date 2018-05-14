МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Детеныши кошачьего лемура родились в московском зоопарке, сейчас они обитают на его новой территории возле павильона "Дом приматов", сообщается на сайте мэра Москвы.
Как сообщается, новорожденные станут участниками Европейской программы по сохранению популяции кошачьих лемуров в неволе. По словам генерального директора московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, подросшие зверьки могут быть переданы в другие зоопарки России и Европы. Она также отметила, что пока детеныши питаются только молоком матери, на взрослую пищу они будут переходить примерно через месяц.
В справке, опубликованной на сайте, указано, что кошачьи лемуры, обитающие в природе только на юге и юго-западе Мадагаскара, занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. А по данным Международного союза охраны природы, зверьки уже находятся под угрозой исчезновения.
"Полосатый хвост взрослого кошачьего лемура, насчитывающий более 10 черных и белых полос, может достигать в длину свыше полуметра, а его вес может доходить до 1,5 килограмма. При этом сам лемур в среднем весит от 2,5 до 3,5 килограмма", — отмечается в сообщении.